Triunfazo de Santa Fe en Itagüí: los 'cardenales' vencieron 1-0 a Independiente Medellín por la fecha 13 de la Liga Betplay-II

Por la fecha 13 de la Liga Betplay Dimayor, Independiente Santa Fe visitaba a Independiente Medellín en el estadio Metropolitano de Itagüí; los 'cardenales' sumaron su tercera victoria consecutiva en condición de visitante, mientras que el 'poderoso' acumula tres partidos sin conocer la victoria.

Con la victoria, el club bogotano llegó a la quinta posición de la tabla con 22 puntos conseguidos y se acerca a la cima del campeonato; por su parte, Medellín se ubica en la séptima posición con 20 unidades, pero durante el partido la hinchada manifestó su inconformidad ante el juego de los dirigidos por Amaranto Perea.

Así fue la victoria de Independiente Santa Fe

El juego, que no pudo disputarse en el estadio Atanasio Girardot por la realización de un concierto, tuvo un desarrollo muy disputado con mayoría de ocasiones de gol generadas por el club local, pero con una brillante actuación del portero Andrés Mosquera Marmolejo, que terminó siendo la figura del partido.

En el primer tiempo, Medellín tuvo las mejores oportunidades y la mayoría de posesión del balón pero no logró concretar el gol que marcara la diferencia y, con las atajadas del portero visitante, terminó el primer tiempo que dejó las mejores sensaciones para los locales.

El segundo tiempo encontró a un Santa Fe con mayor control del balón por parte de los dirigidos por Pablo Repetto y, aunque el portero Marmolejo también tuvo un par de atajadas importantes, los 'leones' lograron generar mayor peligro en el arco rival hasta que en el minuto 87 y tras un cobro desde el tiro de esquina, el defensor Víctor Moreno conectó el balón con la cabeza y decretó el 0-1 definitivo a favor de Santa Fe.

Próximos partidos de Santa Fe y Medellín

Independiente Santa Fe ahora se concentrará en preparar el partido por los octavos de final de la Copa Betplay frente a Fortaleza el próximo domingo 11 de octubre en el municipio de Mosquera, mientras que por Liga recibirá a Jaguares en el estadio El Campín por la fecha 14 del campeonato.

Por su parte, Independiente Medellín intentará retomar la senda victoriosa, también el próximo 11 de octubre, frente al líder América de Cali en condición de visitante.