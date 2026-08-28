Lina Tejeiro habló sobre su soltería y las “banderas rojas” de su más reciente relación

Son amplias las especulaciones que han surgido con respecto a la vida amorosa y sentimental de la actriz Lina Tejeiro, exparticipante de MasterChef Celebrity 2026, quien actualmente se encuentra en estado de embarazo.

Su vida sentimental se ha tornado en todo un enigma para los medios de comunicación, quienes aseguran desconocer al padre del primer hijo de la mujer y las razones que desencadenaron su presunta separación.

Pese a que esta no ha hablado al respecto, cientos de sus fanáticos han asegurado que Tejeiro sería una persona “exigente” a la hora de seleccionar a sus parejas sentimentales.

Ante estas afirmaciones, la mujer decidió romper el silencio y revelar detalles que la llevaron a terminar algunas de las relaciones amorosas que ha sostenido en el pasado.

Lina Tejeiro reveló por qué se encuentra soltera

La mujer ha sorprendido al afirmar que llevaría más de dos años soltera, pues internautas aseguran que esta habría salido, recientemente, con un empresario de la industria musical.

Pese a que Tejeiro nunca hizo oficial ninguna relación, en los últimos años, varios de sus fanáticos han hecho especulaciones sobre la identidad del padre de su bebé.

Por esto, la exparticipante de MasterChef decidió tomar sus redes sociales para hablar sobre el asunto y aclarar algunas de las principales razones por las que no ha logrado perdurar dentro de un noviazgo.

Según su relato, ha logrado percatarse de diferentes hechos que la han disgustado de los hombres con los que ha salido. Una de las anécdotas más comentadas corresponde a la oportunidad que le dio a un hombre de manejar uno de sus automóviles para su transporte diario. Sin embargo, este se lo habría devuelto con una de las llantas explotadas, el rin dañado y habría negado ser responsable de lo sucedido.

Tejeiro también comentó las actitudes de algunas de sus parejas, quienes incluso habrían llegado a confundir experiencias o gustos específicos de la mujer. Pese a que varias de sus fanáticas le dieron la razón, otros manifestaron que la empresaria es “exigente” y “perfeccionista” a la hora de tener un noviazgo.

“Yo me desencanto muy fácil y creo que esto también hace que mis relaciones nunca fluyan, pero me ha pasado que también justifico banderas rojas en medio de esa relación para que continúe y luego digo ‘Por qué no le hice caso a esa bandera roja’. Esas cosas me dicen mucho”, afirmó.

Lina Tejeiro reveló que su cita le pidió dinero

La mujer también reveló que, en una ocasión pasada, un hombre, con el que tan solo se encontraba saliendo hacía dos meses, le habría pedido una exorbitante cantidad de dinero prestado.

Pese a que Tejeiro cuestionó la solicitud de este, el sujeto la habría tildado, de manera jocosa, de tacaña al cuestionarlo por el préstamo.

Como esta y más anécdotas, la actriz manifestó su preocupación al haber llegado a cuestionarse sus propias actitudes frente a los estándares de una relación adecuada y un hombre ideal.