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Millonarios pierde a sus hinchas para el próximo clásico capitalino

Clásico capitalino tendrá una baja inesperada en El Campín: golpe para los hinchas de Millonarios por sanción a Santa Fe.

Hinchas de Millonarios
Foto: Millonarios

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
03:57 p. m.
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Los hinchas de Millonarios no podrán acompañar a su equipo en el próximo clásico capitalino debido a una sanción impuesta a la barra popular de Independiente Santa Fe tras los hechos registrados en el partido contra América de Cali.

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La medida modifica las condiciones habituales del duelo entre los dos grandes de Bogotá, que se disputará el miércoles 2 de septiembre en El Campín.

¿Por qué no habrá hinchas de Millonarios en El Campín?

La Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá determinó el cierre de las tribunas lateral sur y lateral norte durante los partidos que Santa Fe dispute como local por lo que resta de la Liga BetPlay II-2026.

A esto se suma una restricción para el ingreso de hinchada visitante en los compromisos del cuadro cardenal. En consecuencia, los aficionados de Millonarios no podrán ingresar al estadio para presenciar el clásico capitalino desde las tribunas destinadas normalmente a los seguidores visitantes.

La decisión llega después de los desmanes registrados durante el encuentro entre Santa Fe y América de Cali. Aunque la sanción recae sobre el conjunto cardenal, una de sus consecuencias alcanza directamente a los seguidores del cuadro embajador.

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La ausencia será especialmente notoria en un partido que tradicionalmente reúne a las dos hinchadas en las tribunas de El Campín.

¿Cuándo se jugará Santa Fe vs. Millonarios?

El clásico capitalino fue adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay y quedó programado para el miércoles 2 de septiembre, a las 8:25 p. m., con Santa Fe como local.

El encuentro tendrá así un escenario distinto al habitual, sin presencia de aficionados visitantes. Para Millonarios, la medida significa disputar uno de los partidos más importantes del calendario sin el acompañamiento de su hinchada.

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La sanción también tendrá consecuencias para Santa Fe. El cierre de las dos tribunas representa la pérdida de un aforo cercano a 6.500 espectadores, lo que puede traducirse en menores ingresos por taquilla para el equipo cardenal durante sus próximos compromisos como local.

Antes del clásico, Millonarios volverá a jugar en El Campín. El equipo enfrentará a Internacional de Bogotá este domingo 30 de agosto, a las 6:15 p. m., partido en el que sí podrá contar con sus aficionados.

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