Santa Fe confirmó lesión de Hugo Rodallega tras partido ante River: este es el parte médico

Independiente Santa Fe entregó novedades sobre el estado físico de su plantel después de la histórica clasificación conseguida frente a River Plate.

Antes del partido contra Junior por la Liga BetPlay, el conjunto cardenal confirmó las lesiones de Hugo Rodallega y Kilian Toscano, quienes terminaron con molestias luego del compromiso internacional disputado entre semana.

Santa Fe confirmó lesión de Hugo Rodallega tras partido ante River Plate

Una de las principales preocupaciones para el cuerpo técnico pasa por Hugo Rodallega, referente y capitán del equipo. El delantero terminó con problemas físicos después del exigente encuentro ante River Plate, serie que Santa Fe consiguió definir a su favor desde el punto penal.

De acuerdo con el reporte entregado por el departamento médico del club, Rodallega “presenta una sobrecarga muscular del aductor izquierdo”.

Aunque inicialmente no se informó cuánto tiempo estará por fuera de las canchas, el equipo confirmó que el atacante ya comenzó su recuperación. Su regreso dependerá de cómo responda durante los próximos días.

Por esta razón, Rodallega no viajó con la delegación a Barranquilla para enfrentar a Junior y tendrá descanso mientras avanza en su recuperación.

Kilian Toscano también terminó lesionado ante River

Rodallega no fue el único jugador que dejó el partido internacional con problemas físicos. Kilian Toscano también aparece en el parte médico divulgado por Santa Fe.

El club señaló que el futbolista “presenta un trauma ocular y palpebral en el ojo derecho”, situación que también lo dejó por fuera de la convocatoria para viajar a Barranquilla.

Sobre ambos jugadores, Santa Fe explicó: “Los jugadores ya se encuentran en proceso de recuperación y su incapacidad se determinará según evolución”.

Santa Fe espera poder recuperar a sus futbolistas para los próximos compromisos. Una de las posibilidades es que estén disponibles entre semana para disputar el clásico ante Millonarios. De no alcanzar a recuperarse, su regreso podría producirse durante el siguiente fin de semana.

Por ahora, el equipo cardenal deberá afrontar el partido contra Junior sin dos de los jugadores que hicieron parte de la clasificación frente a River.