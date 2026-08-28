CANAL RCN
Deportes

Santa Fe confirmó lesión de Hugo Rodallega tras partido ante River: este es el parte médico

Santa Fe entregó el parte médico de Hugo Rodallega tras la clasificación ante River Plate. El delantero será baja para el partido contra Junior.

Santa Fe confirmó lesión de Hugo Rodallega tras partido ante River: este es el parte médico
Foto: Santa Fe oficial

Sebastián Montañez

agosto 28 de 2026
04:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Independiente Santa Fe entregó novedades sobre el estado físico de su plantel después de la histórica clasificación conseguida frente a River Plate.

Santa Fe sorprendería a River Plate para lograr la clasificación: así alinearía el 'León'
RELACIONADO

Santa Fe sorprendería a River Plate para lograr la clasificación: así alinearía el 'León'

Antes del partido contra Junior por la Liga BetPlay, el conjunto cardenal confirmó las lesiones de Hugo Rodallega y Kilian Toscano, quienes terminaron con molestias luego del compromiso internacional disputado entre semana.

Santa Fe confirmó lesión de Hugo Rodallega tras partido ante River Plate

Una de las principales preocupaciones para el cuerpo técnico pasa por Hugo Rodallega, referente y capitán del equipo. El delantero terminó con problemas físicos después del exigente encuentro ante River Plate, serie que Santa Fe consiguió definir a su favor desde el punto penal.

¿Santa Fe eliminará a River Plate? La IA predice lo que pasará en el Monumental tras juego de ida
RELACIONADO

¿Santa Fe eliminará a River Plate? La IA predice lo que pasará en el Monumental tras juego de ida

De acuerdo con el reporte entregado por el departamento médico del club, Rodallega “presenta una sobrecarga muscular del aductor izquierdo”.

Aunque inicialmente no se informó cuánto tiempo estará por fuera de las canchas, el equipo confirmó que el atacante ya comenzó su recuperación. Su regreso dependerá de cómo responda durante los próximos días.

Por esta razón, Rodallega no viajó con la delegación a Barranquilla para enfrentar a Junior y tendrá descanso mientras avanza en su recuperación.

Kilian Toscano también terminó lesionado ante River

Rodallega no fue el único jugador que dejó el partido internacional con problemas físicos. Kilian Toscano también aparece en el parte médico divulgado por Santa Fe.

El club señaló que el futbolista “presenta un trauma ocular y palpebral en el ojo derecho”, situación que también lo dejó por fuera de la convocatoria para viajar a Barranquilla.

Sobre ambos jugadores, Santa Fe explicó: “Los jugadores ya se encuentran en proceso de recuperación y su incapacidad se determinará según evolución”.

Santa Fe espera poder recuperar a sus futbolistas para los próximos compromisos. Una de las posibilidades es que estén disponibles entre semana para disputar el clásico ante Millonarios. De no alcanzar a recuperarse, su regreso podría producirse durante el siguiente fin de semana.

Por ahora, el equipo cardenal deberá afrontar el partido contra Junior sin dos de los jugadores que hicieron parte de la clasificación frente a River.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Millonarios pierde a sus hinchas para el próximo clásico capitalino

Luis Díaz

¡Arrancó con todo! Vea el primer gol de 'Lucho' Díaz en la temporada

Atletismo

¿Va a correr la Allianz 15K Bogotá? Lanzan comunidad gratuita para preparar la carrera

Otras Noticias

Meta

Impactante video de joven que voló en un dron en el Meta: la Aeronáutica se pronunció

La Aeronáutica Civil manifestó su categórico rechazo ante esta operación que compromete la seguridad. Según la entidad, el equipo utilizado es de uso agrícola, no para el transporte de seres humanos.

Viral

Lina Tejeiro habló sobre su soltería y las “banderas rojas” de su más reciente relación

La actriz habló sobre las acciones de sus exparejas que la han llevado a “desenamorarse” de manera rápida.

España

Trágico accidente en Menorca, España, dejó una colombiana muerta y otros tres connacionales heridos

Resultados lotería

Cayó MiLoto en Colombia: afortunado ganó $260 millones con estos cinco números

Terremoto

Gobierno decretó régimen sanitario especial para agilizar la ayuda humanitaria tras el terremoto