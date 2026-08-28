Impactante video de joven que voló en un dron en el Meta: la Aeronáutica se pronunció

Un video que circula en redes sociales ha puesto en alerta a las autoridades aeronáuticas. Las imágenes muestran a una persona siendo transportada a bordo de un dron agrícola en el departamento del Meta.

VIDEO: Joven voló en un dron

Tras conocerse los videos, la Aeronáutica Civil manifestó su categórico rechazo ante esta operación que compromete la seguridad operacional.

Según la entidad, el equipo utilizado es de uso agrícola, diseñado exclusivamente para labores de aspersión y dispersión, no para el transporte de seres humanos.

“Ante la reciente circulación de material audiovisual que evidencia la operación altamente riesgosa de un sistema de aeronave no tripulada (UAS) en el departamento del Meta, la Aeronáutica Civil manifiesta su categórico rechazo frente a esta práctica que compromete la seguridad operacional. En las imágenes se observa a una persona realizando una operación irregular y altamente riesgosa a bordo de un equipo de uso agrícola, diseñado exclusivamente para labores de aspersión y dispersión”, se lee en el comunicado.

Aeronáutica se pronunció por video de joven volando en un dron

Según el escrito, este tipo de actividades vulnera directamente el Reglamento Aeronáutico de Colombia, “específicamente el RAC 100, relativo a las Operaciones de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas, y el RAC 219, sobre Gestión de Seguridad Operacional”.

La autoridad aeronáutica enfatizó que estos sistemas “están diseñados y certificados para operar bajo estrictos límites técnicos establecidos por sus fabricantes y la regulación aérea aplicable, los cuales excluyen por completo su uso como medio de transporte humano”.

Por otro lado, advirtió que permitir que una persona se ubique sobre cualquier parte de la estructura de un sistema de aeronave genera riesgos inaceptables para quien comete la imprudencia y para terceros.

“Así mismo, la Aerocivil recuerda que el Capítulo D del RAC 100 prohíbe expresamente el transporte de seres vivos a través de estas plataformas. Permitir que una persona se ubique sobre cualquier parte de la estructura de un UAS durante el vuelo genera riesgos inaceptables, no solo para la vida de quien comete la imprudencia, sino para terceros en la superficie y para la integridad de las operaciones aéreas nacionales”.

La Aeronáutica Civil informó que, de comprobarse los hechos y la existencia de infracciones a la normativa, se adelantarán las actuaciones administrativas correspondientes y se aplicarán medidas sancionatorias.

"Este tipo de conductas serán objeto de una evaluación rigurosa y darán lugar a la imposición de sanciones proporcionales a la gravedad de la infracción y a los riesgos generados", advirtió la entidad en su comunicado oficial.