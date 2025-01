El mensaje con el que Julián Millán se despidió de Santa Fe: ¿Dónde jugará en 2025?

El final del 2024 trajo cambios importantes en Independiente Santa Fe, un equipo que comenzó con grandes expectativas pero cerró con dudas significativas.

Hasta ahora, más de ocho jugadores han confirmado su salida, siendo Julián Millán, uno de los nombres más destacados, quien se despidió dejando un vacío en el corazón de los hinchas.

Millán, de 26 años, fue un baluarte en la defensa del León, jugando 76 partidos y anotando seis goles. Aunque cometió errores, como un penal fallido en la final ante Bucaramanga, su compromiso y desempeño lo convirtieron en una figura clave.

No obstante, su pase pertenece al Ínter de Palmira, club que ha decidido no extender su cesión y buscar alternativas en el extranjero.

El adiós de Julián Millán

"Me dirijo hacia ustedes con un nudo en la garganta. Quiero agradecerles por estos dos años que viví aquí, donde vivimos alegrías y tristezas. Me voy con el cariño, la pasión, el aguante, la entrega y el amor que siempre me brindaron a pesar de cualquier situación."

¿Qué le depara el futuro a Julián Millán?

El sueño de Millán es dar el salto al fútbol internacional, pero los rumores en el mercado de fichajes apuntan en varias direcciones.

Por un lado, el Junior de Barranquilla ha manifestado interés en sus servicios, mientras que el Nacional de Uruguay parece ser la opción más sólida.

Según fuentes cercanas, Nacional estaría dispuesto a adquirir el 50% de sus derechos deportivos, tasados en 500 mil dólares, lo que podría marcar un importante paso en su carrera. Millán no solo busca consolidarse como un defensor confiable, sino también alcanzar el nivel internacional que siempre ha anhelado.

Mientras tanto, los hinchas de Santa Fe lo despiden con nostalgia y buenos deseos, esperando que su trayectoria continúe en ascenso, sea en Sudamérica o más allá.