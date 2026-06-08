Junior repitió la dosis a Nacional: esta fue la última vez que se había coronado en el Atanasio

Junior de Barranquilla ha vuelto a romper todos los pronósticos y se ha consagrado, en este primer semestre de 2026, como el flamante bicampeón del fútbol profesional colombiano.

En una noche que quedará grabada con letras de oro en la hinchada tiburona, el conjunto rojiblanco defendió con éxito la corona obtenida a finales de 2025 y alcanzó de forma consecutiva su decimosegunda estrella, silenciando el Estadio Atanasio Girardot tras una batalla táctica de altísima tensión contra el siempre imponente Atlético Nacional.

El onceno dirigido por Alfredo Arias supo administrar con categoría la holgada e incontestable ventaja de 3-0 conseguida en el juego de ida en Barranquilla. Aunque el cuadro verdolaga intentó empujar con el aliento de su hinchada desde el primer pitazo, la solidez defensiva del tiburón y su letal juego de contragolpe enfriaron las intenciones del local.

El reencuentro con el fantasma de 2004

Esta consagración en territorio antioqueño no es un título cualquiera; arrastra consigo un misticismo que revivió la final más dramática y recordada del siglo XXI en el balompié nacional. Para encontrar la última vez que Junior le había arrebatado una estrella a Atlético Nacional en su propia casa, los libros de historia obligaban a remontarse al inolvidable 19 de diciembre de 2004.

Aquella tarde de hace 22 años, el libreto fue calcado y rozó lo paranormal. Al igual que en este 2026, el Junior de aquel entonces llegó a Medellín con una cómoda ventaja tras golear 3-0 en el Metropolitano. Sin embargo, en el Atanasio del 2004, Nacional obró un milagro parcial al remontar con un furioso 5-1 que parecía sentenciar a los costeños.

Cuando todo parecía perdido, un agónico gol de Walter Ribonetto al minuto 88 forzó los lanzamientos desde el punto penal. Allí, bajo el cielo de Medellín, nació la leyenda del arquero Martín Arzuaga anotando el cobro definitivo que le dio la quinta estrella al Junior comandado por Miguel Ángel 'El Zurdo' López.

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Hoy, más de dos décadas después de aquel infarto colectivo, Junior demostró que ya no necesita apelar al sufrimiento extremo para coronarse en la capital de la montaña. La madurez de la plantilla actual anuló cualquier intento de rebelión verde, sepultando los viejos fantasmas y ratificando que el tiburón ha aprendido a domar las finales con absoluta frialdad.

Con el silbatazo final, Barranquilla encendió un carnaval interminable: Junior es el rey indiscutible de Colombia, por segunda vez consecutiva, devorando a su eterno rival en el mismo escenario donde comenzó su leyenda moderna.

Reviva la final del 2004