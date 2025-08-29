Junior goleó a Llaneros y sigue como líder indiscutible de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla sigue mostrando por qué es el equipo más sólido del campeonato. Este viernes, el conjunto dirigido por Alfredo Arias goleó 4-0 a Llaneros por la novena fecha de la Liga BetPlay y se mantiene como único líder con 20 puntos, un registro notable teniendo en cuenta que aún no se ha completado ni la mitad del torneo.

El equipo rojiblanco no dio espacio para sorpresas y desde el pitazo inicial impuso su jerarquía. Los goles fueron obra de Guillermo Paiva, Jhomier Guerrero, un autogol de Óscar Cabezas y Andrés Steven Rodríguez, en un partido que reflejó la contundencia ofensiva y la solidez colectiva que caracteriza al cuadro barranquillero en este semestre.

Superioridad desde el arranque

El planteamiento de Arias fue claro: presionar alto, recuperar rápido y atacar con velocidad. Junior logró abrir el marcador temprano y a partir de ahí manejó el ritmo del juego con autoridad. Llaneros intentó reaccionar, pero se encontró con un rival bien parado, que no concedió espacios y que fue letal cada vez que pisó el área rival.

Con esta victoria, el conjunto rojiblanco no solo amplía su ventaja en la tabla, sino que también envía un mensaje directo a sus competidores: está decidido a luchar por el título y cuenta con una plantilla en gran forma para hacerlo.

Se viene la jornada de clásicos

En la próxima fecha, Junior afrontará uno de los duelos más esperados: el clásico costeño frente a Unión Magdalena, un partido que promete emociones y en el que buscarán reafirmar su liderato. Con 20 puntos y un rendimiento que entusiasma a la afición, el equipo barranquillero llega envalentonado y con la confianza por las nubes.

Este triunfo ante Llaneros ratifica que Junior no solo gana, sino que convence, y que su campaña hasta ahora es un reflejo del trabajo colectivo que impulsa Alfredo Arias desde el banquillo.