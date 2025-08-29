CANAL RCN
Deportes

Dayro Moreno reveló cómo se enteró de su convocatoria: curiosa anécdota

Dayro Moreno contó detalles de cómo se enteró de su regreso a la selección Colombia. Le sacó risas a más de uno.

Dayro Moreno
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
06:41 p. m.
Después de muchos años, Dayro Moreno vuelve a vestirse con la camiseta de la Selección Colombia. El delantero de Once Caldas, máximo goleador histórico de la Liga BetPlay, fue incluido en la lista de convocados por Néstor Lorenzo para los partidos frente a Bolivia y Venezuela, compromisos en los que el combinado nacional buscará sellar su clasificación al Mundial de 2026.

La noticia significó un verdadero hito para el atacante de 38 años, quien vive un gran momento con el club de Manizales. En diálogo con el programa Saque Largo de Win Sports, Dayro no ocultó su alegría y aprovechó para contar la particular anécdota de cómo se enteró de su llamado.

“Me enteré aterrizando en Bogotá”

“Hace unos días me venían diciendo, pero hasta que uno no se ve en la convocatoria oficial, no cree. Cuando hoy aterrizamos en Bogotá, apenas tocamos tierra, todo el mundo me aplaudió y yo me pregunté por qué me están aplaudiendo, y era por mi convocatoria. Te lo juro que me enteré aterrizando a Bogotá esta tarde”, relató el delantero entre risas, evidenciando la emoción que le generó esta nueva oportunidad con la Selección.

Dayro Moreno viajará a Barranquilla después de cumplir con su compromiso de este fin de semana con Once Caldas y se pondrá a disposición del cuerpo técnico para los entrenamientos previos al duelo ante Bolivia, programado para el próximo jueves a las 6:30 p.m.

Un regreso cargado de experiencia y goles

La presencia de Moreno en la lista de convocados representa un voto de confianza a su trayectoria y vigencia. Con más de 200 goles en el fútbol profesional, el atacante llega con la motivación de aportar experiencia y liderazgo en un grupo que busca cerrar de la mejor manera su camino hacia la Copa del Mundo. Para Dayro, este regreso es un premio al esfuerzo y la constancia que ha mostrado durante toda su carrera.

