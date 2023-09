Junior volvió a dejar puntos en el camino y se alejó de los 'ocho': 0-0 contra Jaguares

Este viernes 29 de septiembre, Junior de Barranquilla visitó el Estadio de Fútbol Jaraguay de Montería para enfrentar a Jaguares, en un duelo válido por la fecha 15 de la Liga Colombiana 2023-II. Los dirigidos por Arturo Reyes tenían la oportunidad de sumar 'de a tres' contra el penúltimo en el 'todos contra todos', para entrar al grupo de los ocho y cortar una mala racha de resultados. Sin embargo, el 'tiburón' tuvo que conformarse con un 0-0, que lo dejó en el décimo puesto.

El primer tiempo no hubo ninguna acción de peligro real. Ambos equipos salieron al terreno de juego con mesura y no arriesgaron de más. Geovanni Banguera y Jefersson Martínez no tuvieron que trabajar para mantener su valla en cero y el desarrollo del partido fue aburrido.

La única jugada que generó algún tipo de nerviosismo fue un remate lejano de Luis Eduardo Anaya, que controló mal el exarquero de Millonarios. Juan Alegría por poco captura el rebote, pero el guardavallas del atlanticense llegó a tiempo para desviar el peligro.

En la segunda parte, la mentalidad cambió en ambos bandos y empezaron a generar oportunidades importantes. Al 63', Didier Moreno ejecutó un centro preciso el cual cabeceó con destreza Deiber Caicedo. Cuando el atacante oriundo de Barbacoas estaba listo para celebrar su gol, apareció Banguera con una atajada notable.

El palo salvó al Junior de Barranquilla

Dos minutos después, Jaime de Jesús Díaz Montes le ganó la posición a Brayan Ceballos y quedó frente al arco de Martínez. Enganchó con habilidad al central caleño, quien llegó al Junior procedente de Fortaleza. Remató con la zurda y el balón se estrelló contra el palo para el lamento de la afición 'felina'.

Junior buscará enderezar el camino contra Cali

Al final no quedó tiempo para más y los equipos se repartieron los puntos en Jaraguay. En la próxima fecha, el conjunto barranquillero recibirá al Deportivo Cali (viernes 6 de octubre, a partir de las 8:10 p. m.); mientras que Jaguares será local contra el Tolima.