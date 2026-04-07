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Con papayera y alegría total: así recibió Cartagena al rival de Junior en Libertadores

Como si hubieran llegado a casa, el rival de Junior de Barranquilla arribó a Cartagena entre risas y abrazos para el juego por Copa Libertadores.

Palmeiras
Foto: @dumek_turbay

Noticias RCN

abril 07 de 2026
07:24 a. m.
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La llegada de Palmeiras a Colombia para su estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores dejó una de las postales más comentadas de la jornada previa al debut de Junior de Barranquilla. El conjunto brasileño arribó a Cartagena, ciudad en la que se disputará el compromiso de este miércoles 8 de abril, y fue recibido en medio de un ambiente festivo, con papayera, música y una bienvenida cargada de alegría que sorprendió a propios y extraños.

Lo llamativo del momento no fue solo la calidez habitual de la costa colombiana, sino el hecho de que se trataba precisamente del primer rival del equipo barranquillero en el certamen continental. La escena, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, mostró a la delegación de Palmeiras siendo recibida casi como si se tratara de un equipo local, en una imagen poco frecuente dentro del contexto competitivo del fútbol sudamericano.

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Una bienvenida que no pasó desapercibida

La recepción al club brasileño generó todo tipo de comentarios entre aficionados y usuarios en plataformas digitales. Muchos resaltaron el ambiente de fiesta y la hospitalidad mostrada en Cartagena, mientras otros no ocultaron su sorpresa al considerar que se trataba del adversario inmediato de Junior en un partido clave de la Libertadores.

En Sudamérica, es habitual que los equipos visitantes encuentren ambientes mucho más tensos, marcados por la presión desde la llegada al aeropuerto o al hotel de concentración. Por eso, la forma en la que Palmeiras fue recibido en territorio colombiano terminó llamando la atención y abrió un debate entre quienes ven este gesto como una muestra cultural de cordialidad y quienes creen que, deportivamente, el contexto suele manejarse de otra manera.

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Expectativa total por el debut de Junior

Más allá de la conversación que dejó la curiosa bienvenida, lo cierto es que el foco deportivo está puesto en el partido de este miércoles, donde Junior de Barranquilla buscará iniciar con pie derecho su camino en la fase de grupos frente a uno de los clubes más fuertes del continente.

Palmeiras llega con el rótulo de favorito por su peso internacional y la jerarquía de su plantilla, mientras que Junior intentará hacerse fuerte en suelo colombiano y aprovechar el respaldo de su hinchada. La expectativa es alta por un duelo que promete emociones y que, incluso antes del pitazo inicial, ya dejó una imagen bastante particular por la manera en que el visitante fue recibido en Cartagena.

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