🔴Junior vs. Palmeiras, debut de Copa Libertadores: hora y canal para ver EN VIVO

Junior de Barranquilla iniciará este miércoles 8 de abril su camino en la Copa Libertadores 2026 con un reto de máxima exigencia frente a Palmeiras, en un compromiso que marcará el debut del conjunto rojiblanco en la fase de grupos y que, desde la primera jornada, aparece como clave para empezar a marcar diferencia en la zona. El duelo se disputará en el estadio Jaime Morón de Cartagena, escenario que servirá como casa provisional del equipo barranquillero mientras avanzan las remodelaciones del Metropolitano.

La expectativa alrededor del encuentro es alta, no solo por la jerarquía del rival brasileño, sino porque Junior sabe que en este tipo de grupos cada punto puede resultar determinante en la lucha por la clasificación. Arrancar con una victoria en condición de local sería un golpe importante tanto en lo deportivo como en lo anímico, especialmente frente a uno de los clubes más fuertes del continente.

Cartagena, sede de un debut clave para Junior

La imposibilidad de utilizar el estadio Metropolitano llevó al club tiburón a trasladar su estreno internacional al Jaime Morón, una plaza que vivirá una noche especial con fútbol de Libertadores. Aunque no será Barranquilla, Junior espera sentirse respaldado por una importante presencia de su hinchada en Cartagena, ciudad que en las últimas horas también ha vivido un ambiente de fiesta por la llegada del conjunto rojiblanco y del rival brasileño.

Jugar fuera de su sede habitual representa un reto adicional, sobre todo por la adaptación al escenario y por la ausencia del entorno que normalmente genera el Metropolitano. Sin embargo, el equipo sabe que debe asumir este contexto como una oportunidad para imponer condiciones desde el primer compromiso.

La obligación de sumar desde la primera fecha

Enfrentar a Palmeiras en el debut exige una versión sólida y competitiva del cuadro colombiano. Más allá del respeto por el peso internacional del rival, Junior necesita hacerse fuerte como local y sumar los tres puntos para empezar a perfilar su aspiración de avanzar a la siguiente ronda.

El partido comenzará a las 7:30 p.m. (hora colombiana) y contará con transmisión de ESPN y Disney+ para todo el país, por lo que se espera una gran atención de los aficionados colombianos. La misión del rojiblanco será clara: convertir el Jaime Morón en una fortaleza por una noche y comenzar la Libertadores con una victoria que envíe un mensaje de autoridad en el grupo.