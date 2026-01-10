Santa Fe inició su pretemporada con pie izquierdo: así cayó en Tenjo ante Deportivo Táchira

Independiente Santa Fe comenzó su pretemporada con un resultado que dejó más dudas que certezas.

En su sede deportiva de Tenjo, el equipo cardenal cayó 2-3 ante Deportivo Táchira, en un partido amistoso que sirvió como termómetro inicial del trabajo que adelanta el cuerpo técnico de cara a la temporada 2026.

El compromiso, disputado en cuatro tiempos de 35 minutos, mostró a un Santa Fe distinto desde su alineación. Al frente estuvo un Deportivo Táchira ordenado, efectivo y con mayor claridad en la toma de decisiones.

Un partido intenso y con varios golpes para Santa Fe

El cuadro bogotano fue el primero en golpear. Al minuto 22, Hugo Rodallega abrió el marcador, confirmando que sigue siendo una de las principales cartas ofensivas del equipo. Sin embargo, la respuesta del conjunto venezolano fue inmediata.

Siete minutos después, Adalberto Peñaranda igualó el encuentro con un remate preciso desde el borde del área, ajustando el balón al poste izquierdo del arco cardenal. Ese gol marcó un punto de quiebre, ya que desde entonces Táchira comenzó a manejar mejor los tiempos del partido.

En la segunda etapa, el equipo aurinegro tomó ventaja. Jairo Villalpando recuperó el balón en la mitad del campo y habilitó nuevamente a Peñaranda, quien encaró y asistió a Gustavo Lozano para el 1-2 al minuto 55.

Más adelante, al 99’, Carlos Sosa aumentó la diferencia desde el punto penal con un disparo fuerte y bien ubicado.

Santa Fe logró descontar al 128’ por intermedio de Franco Fagúndez, en una jugada colectiva con Nahuel Bustos, pero el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota en Tenjo.

Balance de la pretemporada y lo que viene

Este fue el tercer y último amistoso de Deportivo Táchira en Bogotá. El balance para el conjunto venezolano fue positivo, con dos victorias y un empate.

RELACIONADO Santa Fe mira a un jugador de Atlético Nacional para reforzarse en la Copa Libertadores 2026

Aunque el partido fue a puerta cerrada y fue un amistoso, el resultado llamó la atención de algunos hinchas que todavía esperan más fichajes de cara al 2026, año donde jugarán Copa Libertadores.

Así formó Independiente Santa Fe

Primer partido: Andrés Marmolejo; Helibeton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Kilian Toscano, Daniel Torres, Luis Palacios, Alexis Zapata, Omar Frasica; Hugo Rodallega.

Segundo partido: Wbeimar Asprilla; Jhon Meléndez, Jhojan Torre, J. Rentería, Jeison Angulo; Yilmar Velásquez, Ewil Murillo, Yeicar Perlaza, Franco Fagúndez, Martín Palacios; Nahuel Bustos.