CANAL RCN
Deportes

Santa Fe inició su pretemporada con pie izquierdo: así cayó en Tenjo ante Deportivo Táchira

Santa Fe inició la pretemporada con derrota en Tenjo al caer 2-3 ante Deportivo Táchira, dejando dudas en defensa y aspectos por corregir antes del 2026.

Santa Fe vs. Deportivo Táchira
Foto: Independiente Santa Fe

Noticias RCN

enero 10 de 2026
07:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Independiente Santa Fe comenzó su pretemporada con un resultado que dejó más dudas que certezas.

Así juega Nahuel Bustos, el nuevo delantero de Santa Fe con pasado en Europa
RELACIONADO

Así juega Nahuel Bustos, el nuevo delantero de Santa Fe con pasado en Europa

En su sede deportiva de Tenjo, el equipo cardenal cayó 2-3 ante Deportivo Táchira, en un partido amistoso que sirvió como termómetro inicial del trabajo que adelanta el cuerpo técnico de cara a la temporada 2026.

El compromiso, disputado en cuatro tiempos de 35 minutos, mostró a un Santa Fe distinto desde su alineación. Al frente estuvo un Deportivo Táchira ordenado, efectivo y con mayor claridad en la toma de decisiones.

Un partido intenso y con varios golpes para Santa Fe

El cuadro bogotano fue el primero en golpear. Al minuto 22, Hugo Rodallega abrió el marcador, confirmando que sigue siendo una de las principales cartas ofensivas del equipo. Sin embargo, la respuesta del conjunto venezolano fue inmediata.

Santa Fe le quitó experimentado jugador a Millonarios de su plantilla: ya hay acuerdo entre las partes
RELACIONADO

Santa Fe le quitó experimentado jugador a Millonarios de su plantilla: ya hay acuerdo entre las partes

Siete minutos después, Adalberto Peñaranda igualó el encuentro con un remate preciso desde el borde del área, ajustando el balón al poste izquierdo del arco cardenal. Ese gol marcó un punto de quiebre, ya que desde entonces Táchira comenzó a manejar mejor los tiempos del partido.

En la segunda etapa, el equipo aurinegro tomó ventaja. Jairo Villalpando recuperó el balón en la mitad del campo y habilitó nuevamente a Peñaranda, quien encaró y asistió a Gustavo Lozano para el 1-2 al minuto 55.

Más adelante, al 99’, Carlos Sosa aumentó la diferencia desde el punto penal con un disparo fuerte y bien ubicado.

Santa Fe logró descontar al 128’ por intermedio de Franco Fagúndez, en una jugada colectiva con Nahuel Bustos, pero el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota en Tenjo.

Balance de la pretemporada y lo que viene

Este fue el tercer y último amistoso de Deportivo Táchira en Bogotá. El balance para el conjunto venezolano fue positivo, con dos victorias y un empate.

Santa Fe mira a un jugador de Atlético Nacional para reforzarse en la Copa Libertadores 2026
RELACIONADO

Santa Fe mira a un jugador de Atlético Nacional para reforzarse en la Copa Libertadores 2026

Aunque el partido fue a puerta cerrada y fue un amistoso, el resultado llamó la atención de algunos hinchas que todavía esperan más fichajes de cara al 2026, año donde jugarán Copa Libertadores.

Así formó Independiente Santa Fe

Primer partido: Andrés Marmolejo; Helibeton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Kilian Toscano, Daniel Torres, Luis Palacios, Alexis Zapata, Omar Frasica; Hugo Rodallega.

Segundo partido: Wbeimar Asprilla; Jhon Meléndez, Jhojan Torre, J. Rentería, Jeison Angulo; Yilmar Velásquez, Ewil Murillo, Yeicar Perlaza, Franco Fagúndez, Martín Palacios; Nahuel Bustos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

¡Atlético Nacional ficharía a un delantero que ha dado de qué hablar en el FPC! Esto se reveló

Junior de Barranquilla

El futuro de Cristian Barrios podría cambiar a última hora: ¿dónde jugará en 2026?

Luis Fernando Muriel

¡ATENCIÓN, Barranquilla! Luis Fernando Muriel acaba de romper el silencio tras su inminente llegada a Junior

Otras Noticias

Irán

EE. UU. respalda las protestas en Irán tras nuevo mensaje de Marco Rubio

El mensaje lo escribió el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a través de su cuenta de X.

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 9 de enero de 2026: último sorteo

Conozca el resultado del último sorteo de la Lotería de Medellín de este viernes 9 de enero de 2026 y verifique si su número fue el ganador.

Catatumbo

Estas son las zonas más rojas del Catatumbo: niños crecen entre casquillos y explosivos sin detonar

Yina Calderón

Yina Calderón confiesa qué siente por el ex de Aída Victoria Merlano y enciende las redes

Animales

Perros superdotados: podrían aprender nuevas palabras al escuchar conversaciones ajenas