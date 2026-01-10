Bruce Mac Master presentó su carta de renuncia a la presidencia de la ANDI

Bruce Mac Master presentó ante la junta directiva de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI) una carta en la que manifiesta su intención de renunciar a la presidencia del gremio, noticia que se conoció en la mañana de este jueves.

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Sin embargo, la dimisión aún no se ha formalizado con su firma y será la junta directiva la encargada de analizar la situación y tomar una decisión al respecto.

El dirigente empresarial completa 13 años vinculado a la organización, periodo durante el cual se consolidó como una de las voces más representativas del sector privado en los principales debates económicos, políticos y empresariales del país.

Una decisión para proteger a la institución

En la comunicación enviada a la Junta de Dirección General, Mac Master explicó que llegó a la conclusión de que le corresponde “poner fin a mi ciclo al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI”, tras considerar las dificultades que, según señaló, han afectado el entorno de la organización en las últimas semanas.

En la carta también aseguró que múltiples presiones han impactado la capacidad de la asociación para actuar con autonomía y sostuvo que intentó, junto con la junta directiva, encontrar una salida a la situación. “No puedo permitir que circunstancias externas a la Asociación terminen afectando a sus afiliados, sus libertades o su normal desempeño”, escribió. En ese mismo sentido, afirmó que considera que su retiro podría “proteger a la institución y facilitar que pueda continuar desarrollando plenamente su misión”.

Mensaje de gratitud y defensa de la ANDI

El líder gremial manifestó que la decisión fue tomada luego de una “profunda reflexión” y expresó su esperanza de que contribuya a recuperar el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el sector empresarial. “Espero genuinamente que esta decisión contribuya también a recuperar el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el empresariado”, indicó.

También resaltó el papel que ha cumplido la ANDI durante décadas y agradeció a afiliados, empresarios y colaboradores por el respaldo recibido durante su gestión.

“Me retiro de la Presidencia de la ANDI con enorme gratitud y con la convicción del deber cumplido”, señaló. También destacó que la asociación “continuará siendo voz fundamental del sector productivo y de la sociedad civil”, mientras reiteró que seguirá trabajando por el país desde una nueva etapa profesional.

"Es una decisión autónoma": ministro Lara

Minutos después de conocerse públicamente la carta de renuncia de Bruce Mac Master, el ministro del Interior se pronunció al respecto.

"Me acabo de enterar. No, es una decisión autónoma dentro del gremio, dentro de la ANDI, no tengo realmente nada que comentar. Los gremios son espacios de interlocución entre sectores empresariales y gobierno, y y entre más fluya y más fácil sea esa comunicación, mejor para los 2 lados", dijo.