Así reaccionó Jürgen Klopp a la liberación del papá de Luis Díaz: “Está muy feliz”

Jürgen Klopp fue el primero en pronunciarse por parte del Liverpool luego de confirmarse hace algunas horas la liberación del papá de Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, quien hace 13 días fue secuestrado por la guerrilla del ELN y el técnico alemán no ocultó la felicidad que la noticia trae para todo el plantel después de semanas muy complicadas.

La guerrilla del ELN liberó este jueves 9 de noviembre a Luis Manuel Díaz después de 13 días tormentosos para toda la familia del futbolista del Liverpool. Representantes de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica acompañaron la liberación.

La Conferencia Episcopal de Colombia difundió una fotografía en la que se ve al señor Díaz en una zona boscosa mientras una doctora toma sus signos vitales.

De esta manera, Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, habló en la previa del juego de este jueves por la Europa League y aseguró que la noticia cayó de muy buena manera para todo el plantel y obviamente aún más para ‘Lucho’, quien poco a poco se estaba recuperando anímicamente y ya está de manera “genial”, dijo a los micrófonos del campeonato.

"Lucho está muy feliz, como siempre. Se ve muy bien, pero no soy nadie para revelar nada. Con el tiempo iba a mejorar y ese día ha sido hoy, es todo lo que puedo decir. Está con una mentalidad genial”, indicó el técnico alemán.

