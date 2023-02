Jürgen Klopp no tiene afán con el regreso de Luis Díaz: esto dijo del colombiano

Liverpool entró a una de las semanas más cruciales de la temporada. Este sábado enfrentará al Newcastle con el objetivo de recortarle puntos en la carrera por clasificar a la siguiente edición de la Champions League, aunque a estas alturas eso parece una utopía total. Además, el próximo martes se medirá con Real Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la competición europea.

Todo eso en el marco de un contexto bastante complejo para el equipo 'red', que marcha noveno en la tabla de posiciones de la Premier League y solo ha ganado cuatro de los últimos 10 partidos. Eso condicionado a un bajo nivel de sus jugadores y también a la baja de varias figuras por lesión.

Ese último es el caso de Luis Díaz y el que quizás el que más dolores de cabeza le ha causado a Jürgen Klopp. El colombiano era de los pocos que desentonaba por su excelente nivel y le salvó puntos al Liverpool en algunos partidos, por lo que su ausencia desde inicios de octubre ha repercutido directamente en este declive preocupante.

Por eso es que el DT alemán no ve la hora de ver de regreso a Díaz en cancha, pues sabe que será fundamental para que el equipo levante justo en el tramo final de la temporada y pueda pelear la Champions League, única competición en la que tiene chances reales de consagrarse campeón esta temporada.

Como un bálsamo en su cuerpo debió caer en Klopp la imagen de 'lucho' trabajando de nuevo en campo, pero de manera diferenciada, que se confirmó este jueves. Sin embargo, su regreso a la competencia oficial todavía deberá esperar y todo indica que será a mediados de marzo.

"Luis aún no está listo"

El antecedente reciente de la recaída de lesión que sufrió Díaz en diciembre durante un entrenamiento en Dubai, hace que el entrenador tome con calma la situación del colombiano y no acelere los tiempos, sabe que cualquier movimiento en falso puede ser fatal y así lo dejó claro en rueda de prensa este viernes en la previa del partido contra Newcastle.

“El mismo equipo que el lunes por la noche. Ibou (Konaté) aún no, Luis (Díaz) aún no. Pero eso es todo. Thiago no está disponible. Calvin (Ramsey) se sometió a una cirugía y tampoco está disponible", declaró Klopp.

De la misma forma, en las últimas horas se conocieron unas declaraciones del jugador guajiro en una entrevista en la que no habló de fechas, pero sí de sus ganas y de su paciencia para su vuelta. "La idea es volver para ayudar al equipo y a todos mis compañeros. Así que quiero volver y tener una buena segunda parte de la temporada".

