Klopp y la anécdota con Luis Díaz, previo a Benfica: “No le entendimos ninguna palabra”

Luis Díaz y Liverpool inician este martes su camino en los cuartos de la Champions League 2021/22, con el objetivo de seguir siendo protagonistas en esta competición y en esta ocasión contra un viejo conocido del futbolista colombiano.

Benfica, próximo rival de los ‘Reds’, conoce a Luis Díaz por su paso en el Porto, donde en una oportunidad ya lo sufrió y además, el colombiano llega motivado por enfrentar al cuadro luso que quiere dar la sorpresa en esta serie.

Previo al encuentro de este marte, el alemán Jürgen Klopp palpitó el duelo contra las ‘Águilas’ y contó un suceso que vivió con su futbolista colombiano Luis Díaz.

“Luis Díaz intentó hablarme sobre el Benfica como por 10 minutos, pero no le entendimos ninguna palabra (risas)... “, y agregó lo siguiente:

“Con Vitor Matos (entrenador de desarrollo), Pep Lijnders (asistente técnico), Diogo Jota y Luis tenemos suficientes especialistas para el fútbol portugués. Pero analizamos de todos modos al equipo como de costumbre, no necesitamos historias internas. Tuvimos una reunión esta mañana con los chicos para eso”

