Kevin Londoño volvió a arremeter contra hinchas de Santa Fe: "No soportan vernos en Libertadores"

El volante de Atlético Bucaramanga, Kevin Londoño, volvió a encender la polémica en el fútbol colombiano tras sus declaraciones dirigidas a los hinchas de Independiente Santa Fe.

Antes del duelo ante Millonarios, donde Bucaramanga cayó 0-2 como local, Londoño habló del increíble fallo que tuvo en el partido de Copa Libertadores frente a Fortaleza, una acción que generó una oleada de críticas en redes sociales.

Kevin Londoño volvió a hablar de la hinchada de Santa Fe

El mediocampista aseguró que también ha recibido mensajes de respaldo, como el del cantante de música popular Jessi Uribe.

Además, no dudó en señalar a la hinchada de Santa Fe como la principal fuente de los comentarios negativos. “Obviamente, los comentarios negativos casi siempre van a ser de la hinchada de Santa Fe, que parece que todavía no superan que el equipo haya sido campeón y no soportan vernos en Libertadores”, afirmó.

Una historia de diferencias con Santa Fe

La relación de Kevin Londoño con Independiente Santa Fe no terminó de la mejor manera. Luego de su paso por Deportivo Pasto, donde estaba cedido desde el conjunto capitalino, el jugador tuvo un conflicto abierto con el club y su dirigencia.

Incluso, denunció situaciones graves como amenazas contra su familia por parte de algunos aficionados, lo que profundizó el distanciamiento.

A raíz de ese pasado turbulento, cada vez que tiene la oportunidad, Londoño no duda en enviarle mensajes contundentes a la afición cardenal.

“Les tocará seguir aguantando porque acá estamos”, sentenció, reafirmando su compromiso con Bucaramanga y su deseo de seguir haciendo historia en la Copa Libertadores, certamen donde el equipo 'Cardenal' quedó eliminado en la fase previa.