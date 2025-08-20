Cruce de fuertes mensajes entre futbolistas de Junior y Bucaramanga tras el 2-1

El ambiente tras el duelo entre Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga, que terminó 2-1 a favor del ‘tiburón’, quedó encendido más allá del terreno de juego. Dos de sus protagonistas, Jefferson Martínez y Kevin Londoño, trasladaron el partido a un cruce de declaraciones que no pasó desapercibido en redes sociales y medios.

El dardo de Kevin Londoño al arquero del Junior

En la zona mixta, Kevin Londoño, extremo del Bucaramanga, no ocultó su molestia y lanzó un mensaje directo contra el portero rival. “Quiero decirle a Martínez que no entiendo el agrandamiento de él, si es un portero que siempre ha sido suplente. Junior siempre ha tenido que traer un portero titular encima de él, solo tapó en Envigado”, afirmó el jugador, quien ya ha sido reconocido por su estilo frontal frente a las cámaras.

Las palabras del mediocampista no tardaron en encender la polémica, pues cuestionó no solo el nivel de Martínez, sino también su trayectoria en la Liga BetPlay, dejando abierta la conversación sobre su rol dentro del Junior.

La respuesta de Jefferson Martínez en redes sociales

Lejos de quedarse callado, Jefferson Martínez respondió horas más tarde a través de una historia en Instagram, recordando sus títulos conseguidos con la camiseta rojiblanca. “Pueden hablar y desear, pero el dolor no los hace lograr lo que yo ya construí. Estas tú no las tienes”, escribió, acompañando el mensaje con imágenes alusivas a las dos estrellas obtenidas con Junior.

La réplica del arquero desató todo tipo de comentarios entre los hinchas: mientras unos defendieron su derecho a responder con logros, otros cuestionaron que se alimentara una disputa pública entre colegas.

Más allá del cruce de palabras, lo cierto es que Junior celebró una victoria importante en casa, mientras que Bucaramanga deberá recomponer el camino si quiere mantenerse entre los protagonistas del campeonato.