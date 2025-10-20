DT de Cruz Azul explotó contra Kevin Mier por indisciplina: le quitó la titular

El entrenador de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, sorprendió a todos en la última jornada de la Liga MX al dejar en el banco de suplentes al arquero colombiano Kevin Mier, habitual titular del equipo durante la temporada. Tras la victoria 2-1 frente al América, el técnico argentino explicó en rueda de prensa el motivo detrás de su decisión, dejando claro que la medida obedeció a una cuestión disciplinaria y no futbolística.

Según Larcamón, Mier, junto a su compatriota Willer Ditta, incumplieron con los tiempos de regreso acordados después de asistir a la convocatoria de la Selección Colombia para los recientes amistosos internacionales en Estados Unidos. “Estuvieron en la convocatoria con la selección, quizás incumplieron con las fechas de regreso que teníamos estipuladas y, a partir de ahí, se perdieron dos de los tres entrenamientos que podían presenciar para la preparación de este partido; y lógicamente, sea quien sea el rival que tengamos al frente, acá el colectivo es el que nos hará trascender, y a partir de ahí tomé la decisión”, explicó el técnico de la Máquina.

Mier y Ditta, en el ojo del huracán por incumplimiento

Los dos futbolistas colombianos fueron parte del grupo convocado por Néstor Lorenzo para los recientes compromisos de la selección, aunque en el caso de Kevin Mier, no sumó minutos en ninguno de los encuentros. A su regreso, la situación se complicó al no cumplir con las fechas establecidas por Cruz Azul, lo que generó molestia en el cuerpo técnico.

El castigo fue inmediato: ambos jugadores iniciaron el clásico capitalino desde el banquillo y no tuvieron participación en la victoria sobre América. Larcamón fue enfático en afirmar que la disciplina está por encima de cualquier nombre y que su decisión busca enviar un mensaje claro al grupo sobre la importancia del compromiso y la responsabilidad.

Larcamón pone la autoridad sobre la jerarquía

Con esta medida, el estratega argentino reafirma su liderazgo y autoridad dentro del plantel, dejando claro que ningún jugador está por encima de las normas del club, sin importar su trayectoria o relevancia. La decisión generó debate entre los hinchas, quienes reconocen el talento de Mier, pero también valoran la firmeza del entrenador.

De momento, se espera que el portero colombiano regrese a la titularidad en la próxima jornada, siempre y cuando muestre compromiso total en los entrenamientos. Larcamón, por su parte, envió un mensaje contundente: en Cruz Azul, el talento no basta; la disciplina y el trabajo en equipo son las verdaderas claves para el éxito.