Peso pesado en México explotó contra Kevin Mier: "Es un agrandado"

El legendario entrenador Ricardo Ferretti, conocido como el “Tuca” y uno de los técnicos más respetados del fútbol mexicano, volvió a ser protagonista en la opinión pública por sus declaraciones sobre el portero colombiano Kevin Mier, actual guardameta de Cruz Azul.

El exentrenador de clubes históricos como Pumas UNAM, Guadalajara, Tigres, Toluca, Juárez y el propio Cruz Azul, no se guardó nada al analizar el desempeño del arquero cafetero, quien ha sido blanco de críticas en las últimas jornadas.

Mier ha estado en el centro de la polémica luego de que en el último partido de la Liga MX permitiera un gol desde 70 metros, en una acción en la que fue sorprendido fuera de su área. Este error generó un amplio debate entre aficionados y especialistas, que cuestionan su concentración y capacidad de reacción en momentos clave.

Ferretti: “Cruz Azul no será campeón con Mier”

Fiel a su estilo frontal, Ferretti fue tajante en su análisis y lanzó un mensaje que no pasó desapercibido: “Cruz Azul no será campeón con Kevin Mier. Ese muchacho no tiene idea de dónde está parado, su exceso de confianza pasa a lo nefasto. Mier es agrandado, quiere hacer cosas que no debe, siendo un guardameta”, afirmó en ESPN.

Las palabras del experimentado estratega generaron un amplio eco entre la prensa y la afición celeste, que ven con preocupación el rendimiento del arquero. Ferretti agregó que las críticas en Colombia son aún más fuertes, pues los errores de Mier también han sido señalados cuando es convocado a la Selección para las Eliminatorias Sudamericanas.

Un momento decisivo para el arquero colombiano

Para Kevin Mier, esta situación representa un desafío importante en su carrera profesional. Cruz Azul se encuentra en plena lucha por mantenerse en zona de clasificación, y la solidez defensiva será fundamental para el tramo final del torneo. Mier deberá trabajar en su concentración y liderazgo dentro del campo si quiere recuperar la confianza del cuerpo técnico, de la afición y ahora de voces influyentes como la de Ricardo Ferretti.

RELACIONADO Óscar Córdoba criticó sin filtro el nivel de Kevin Mier en la selección Colombia

El caso de Mier refleja la presión que significa custodiar el arco de un club histórico como Cruz Azul, donde cada error es amplificado y las críticas se multiplican. Los próximos partidos serán clave para demostrar si puede dejar atrás este difícil momento y consolidarse como uno de los porteros de referencia en el fútbol mexicano.