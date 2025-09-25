Le anotaron golazo a Kevin Mier desde mitad de cancha: la jugada es viral en México

El fútbol mexicano fue testigo de una de esas jugadas que quedarán en la memoria, no solo por su espectacularidad, sino por la sorpresa que generó.

En el vibrante encuentro entre Cruz Azul y Querétaro, el portero Kevin Mier, arquero de Cruz Azul y de la Selección Colombia sufrió un inusual y doloroso revés: le anotaron golazo desde mitad de cancha.

La audacia de la ejecución y la distancia desde la que se marcó el tanto se convirtió en uno de los más comentados de la jornada, generando todo tipo de reacciones en redes sociales y entre los aficionados.

El golazo que le marcaron al colombiano Kevin Mier

El insólito gol se produjo en un partido que terminó con un empate 2-2.

A pesar del infortunado tanto recibido, Cruz Azul logró mantener su liderato en la tabla, sumando 24 puntos y siendo seguido de cerca por Toluca y Monterrey, ambos con 22 unidades.

¿Cómo se gestó el gol que sorprendió a Kevin Mier desde mitad de cancha?

La jugada que culminó en el espectacular gol desde el centro del campo se gestó en un momento clave del partido.

El jugador del Querétaro, con una visión y una técnica impecables, decidió arriesgarse y disparar directamente al arco, sorprendiendo a Kevin Mier, quien se encontraba adelantado.

La trayectoria perfecta del balón superó la estirada del portero, que nada pudo hacer para evitar que el esférico se colara en su portería.

El impacto visual de ver un balón recorrer tantos metros y terminar en la red es algo que rara vez se observa en el fútbol profesional.

Este tipo de goles, aunque son poco comunes, forman parte de la magia del deporte. Si bien para Kevin Mier representa un momento difícil en su carrera, también es una jugada que resalta la capacidad de los atacantes para innovar y la necesidad de los porteros de estar siempre alerta, incluso en situaciones que parecen lejanas a su área.

La Liga MX, conocida por su dinamismo y sorpresas, sumó un nuevo capítulo con este incidente.