Kolo Muani recordó la atajada del ‘Dibu’ en Catar: “La tendré en la garganta toda la vida”

Una de las jugadas más recordadas en el Mundial de Catar 2022 sin lugar a dudas fue protagonizada por Emiliano el ‘Dibu’ Martínez, quien sobre los minutos finales del tiempo extra le ganó el duelo a Kolo Muani y se quedó con una de las jugadas más claras a favor de Francia en el campeonato.

El 'Dibu' Martínez fue uno de los héroes del tercer título mundial de Argentina. En la final ante Francia protagonizó sobre todo una gran parada a Randal Kolo Muani en el último instante de la prórroga, que permitió a su equipo llegar a una tanda de penales.

Cuando todos los franceses se preparaban para gritar el gol que les daba un nuevo campeonato del Mundo, el ‘Dibu’ se interpuso ante un tremendo remate del joven francés, quien en las últimas horas rompió el silencio acerca de esta particular jugada y aseguró que la va a recordar durante toda su vida.

En entrevista dad a Bein Sports, Kolo Muani recordó el mano a mano que pudo cambiar todo en la historia de Catar 2022 y dijo que tal vez pudo darle el balón a Kylian Mbappé, pero ante la presión del momento solo pensó en rematar y convertirse en héroe.

“Todavía veo la jugada, la conozco de memoria. En mi cabeza me decía ‘tengo que remata’. Intento el remate al primer palo, pero el arquero hace una gran parada y yo perdí ese duelo. Creo que podría haber buscado otras soluciones, picarla o encontrar a Kylian Mbappé porque estaba en un buen ángulo, pero en el momento no lo veo, porque la pelota llega y yo voy enfocado en el arco, no lo veo a Kylian”, dijo inicialmente.

“Todavía me acuerdo de esa jugada, me la sé de memoria. La tendré en la garganta para toda la vida”.



“Es después, al ver la jugada, que te das cuenta de las otras opciones. Pero ya es tarde, no puedes hacer nada. Lo tendré en la garganta de por vida… para toda la vida. No me tortura ver esa jugada, solo me digo que tengo que seguir luchando. Marcar goles es lo que siempre busco” concluyó.

Argentina se terminó imponiendo en la tanda de penales con un 'Dibu' impresionante y el combinado sudamericano levantó así su tercer título Mundial en el historia.