Toda una joya: Gustavo Puerta, el jugador que debutó en selección antes que en un club

En la segunda bandeja de la tribuna occidental del estadio Pascual Guerrero de Cali se concentraron los ojeadores de los mejores equipos del mundo que durante dos semanas se han puesto cita en el país para observar los mejores talentos jóvenes de este lado del mundo en el campeonato Sudamericano sub-20.

Los reflectores se han puesto encima de nombres rutilantes como el goleador Vitor Roque, el líder en asistencias Luciano Rodríguez, el desequilibrante paraguayo Matías Segovia o Robert Renan, pilar de la muralla defensiva de Brasil.

Pero dentro de todos esos futuros 'cracks' que ya tenían en la mira los emisarios europeos, se coló uno que quizás no contaba con mucha popularidad. Su carrera hasta el momento solo se ha basado en segunda división, pero en el Sudamericano ha demostrado ser toda una 'joya' de cara el futuro. Sí, es Gustavo Puerta.

Es que ni siquiera en Colombia era un nombre popular, era más uno del montón. En el Maurice Revello, antiguo Esperanzas de Toulon, ya había dado campanazos del estallido que está teniendo hoy. Un 'box to box' tan incansable como su tuviera ocho pulmones. Luchador, todo un guerrero del campo completo. 'Todocampista', pues a pesar de ser formado como volante de primera línea que quita balón que da miedo, reparte juego como pocos y su prodigiosa pegada con pierna derecha le da la potestad para pisar el área rival con concurrencia.

Todas esas cualidades tan completas hicieron que el nombre de Gustavo Puerta se metiera dentro de los primeros renglones de las lisas de los reclutadores europeos y en vista de ese estallido tan apresurado como impresionante, Bayer Leverkusen metió primera, sacó provecho de que Bogotá FC está en segunda división y 2 millones de euros le fueron suficiente para llevarse a sus filas a uno de los mejores jugadores del Sudamericano sub-20.

Con la mochila llena de sueños, este volante de 19 años nacido en La Victoria, municipio de Valle del Cauca, se ha metido dentro del corazón de los colombianos a punta de grandísimos rendimientos que lo ponen desde ya en la órbita de Néstor Lorenzo para una futura convocatoria a la selección mayor.

Con una humildad que le brota del pecho y se le nota en la voz a la hora de declarar, Gustavo Puerta sueña con su primer llamado a la Selección Colombia de mayores y seguir cumpliendo todas las ilusiones que le contó a NoticiasRCN.com con sonrisa y ojos relucientes y conmovidos por lo que puede lograr. Todo gracias a la sencillez y al buen trato que le fueron inculcados en su familia y también en Bogotá FC cuando Martín Cardetti le dio la bienvenida al club y le dio la oportunidad de debutar profesionalmente el 25 de julio de 2021, apenas dos días después de cumplir la mayoría de edad. Esta es su historia.

Gustavo Puerta, en exclusiva con NoticiasRCN.com

Cuéntenos de su vida, ¿quién es Gustavo Puerta?

Yo soy de La Victoria, Valle, allí fue donde nací y comencé en este hermoso deporte que es el fútbol. Ha sido muy lindo todo este trayecto que he tenido de cosas buenas y no tan buenas. Comencé en club del barrio y poco a poco fui escalando y ahí pasé al Club Talentos GV de Tuluá, que fue el que me terminó de formar y me enseñaron muchas cosas. Después di el paso en 2021 a Bogotá Fútbol Club que es donde ya inicio mi carrera profesionalmente y me dan la oportunidad de debutar.

¿Cómo fue su proceso que lo llevó a debutar profesionalmente con Bogotá FC en 2021?

Yo llego a hacer pruebas en el equipo Sub 20 del Bogotá ahí me va muy bien y el profe Cardetti me ve y me sube al equipo profesional, donde ya me deja definitivamente. Debuté en julio 25 de 2021 y fue uno de los días más felices de mi vida y tengo que que agradecerle mucho al profe Martín y al 'pollo' Stefanetti, que me dieron la confianza desde ese primer minuto.

Cardetti tuvo una trayectoria importante como jugador, llegando al PSG, ¿qué consejos y enseñanzas le daba él?

Siempre me decía y me inculcaba ser una buena persona ante todo porque antes de uno ser jugador tiene que ser persona. Creo que siempre lo fui con ellos y y lo seré porque ser una buena persona te lleva a lograr grandes cosas y gracias a eso, al trabajo y a la disciplina que le ponía en cada entrenamiento, pude lograr todos esos objetivos que tenía.

¿Cómo se dio su llegada a las juveniles de la Selección Colombia?

Mi primer llamado fue en julio de 2021 cuando estaba el profe Arturo Reyes y fue antes de debutar en Bogotá. Fue algo muy particular porque estábamos haciendo un amistoso con Llaneros y en el entre tiempo me llama el profe Stefannetti, me dice que me habían convocado a la Selección Colombia y yo pensé que me estaba cogiendo de recocha porque yo no había debutado, nadie me conocía y ser convocado fue algo muy especial para mí.

Usted es un 'todocampista'. Es figura en donde juegue. ¿En qué posición se siente mejor?

Desde el primer microciclo tengo que darle las gracias al profe Héctor (Cárdenas), porque sin haberme conocido siempre me dio esa confianza que todo jugador quiere. Me siento cómodo jugando de cinco o de ocho un poco más adelantado, pero siempre me he caracterizado por ser un jugador de las dos áreas. Un jugador que pisa el área tanto defensiva como ofensivamente, entonces poco a poco me he ido ganando un puesto acá en la selección y espero seguirlo haciendo y aportarle todo mi talento.

¿Qué cualidades suyas destaca que lo hacen un mejor futbolista?

La dinámica con la que juego, esas ganas, ese carácter que siempre trato de poner en en cada partido creo que es muy importante y y me ha servido tanto en lo personal a mí, como a la selección. Espero seguir aportando mucho y lograr grandes cosas con este escudo que es tan importante.

¿Cómo es la convivencia dentro de la selección y cómo ha sido la acogida con aquellos que vienen de afuera como Alexei, Fuentes, Castilla y Álvarez?

Primero que todo hemos formado una familia. Si viene acá mismo del país o si viene de afuera siempre los vamos a acoger de la mejor manera. Acá se han sentido muy cómodos y han dado lo mejor de cada uno.

¿Quiénes son sus 'panitas' en la selección?

Mis llaves, con los que mantengo son John Vélez, Daniel Luna, Alexis Castillo, Daniel Pedrozo, Andrés Salazar, Juan José Mina. Son con los que más mantengo, mis más parceros acá en la selección, pero acá somos una familia y y todos nos queremos y jalamos para el mismo lado.

¿Quién es el encargado de darle 'ambiente' al camerino?

Ahorita que estamos con con John Jader, creo que es el más recochero, el que mantiene siempre con alegría, con ganas de molestar, de colocar buen ambiente.

Ya no está, pero qué tan importante ha sido para ustedes tener en el proceso a Jhon Jader Durán, que a pesar de la edad ya es parte de la Selección Colombia de mayores al lado de los mejores

Sí, creo que la presencia de John Jader en la Selección es muy importante. Ya tiene un poco más de experiencia que los demás y ha estado en proceso de selección Colombia con los referentes del fútbol colombiano y creo que es demasiado importante para nosotros que nos traiga esa experiencia y ese conocimiento que ha adquirido en estos microciclos. Él nos dice cosas, nos aconseja, nos corrige si hacemos algo mal. Creo que ha sido muy importante la presencia de él tanto fuera como como dentro del campo.

Va para el Leverkusen, aunque primero al Nuremberg cedido, ¿pero qué otros sueños tiene en el fútbol?

Mi sueño siempre ha sido jugar en Europa. También uno de mis sueños es consolidarme en el fútbol profesional, estar en la Selección Colombia de mayores. Jugar un Mundial que yo creo que para cualquier jugador es el logro máximo de su carrera y espero lograr todos mis objetivos que tengo con disciplina y con el trabajo que cada día le pongo a esta profesión.