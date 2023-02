Messi aseguró que sus hijos tomaron el ‘andá pa’ allá’ en casa: “Me arrepiento”

El orgullo de los hinchas argentinos por ver al fin a Lionel Messi en modo de líder carismático en el Mundial de Catar 2022 sigue dando de qué hablar a un poco más de un mes de la coronación de Argentina en la Copa.

El astro argentino rompió el silencio tras conseguir su anhelado Mundial y en los últimos días se han dado a conocer algunas entrevistas en las que Messi ha revelado algunos detalles íntimos de lo que le ha dejado la Copa de Catar a él y a su familia.

La frase pronunciada por Messi al neerlandés Wout Weghorst tras los cuartos de final de Catar (2-2, la albiceleste pasó por penales) “Andá pa’ allá bobo” causó furor inmediato en Argentina y de acuerdo con las palabras del propio protagonista, sus inolvidables palabras llegaron hasta su hogar, donde comparte con sus tres pequeños hijos.

Messi dio una entrevista para el Diario Olé de Argentina en la que contó algunas intimidades de lo que fue el Mundial para él, el equipo y toda su familia. Entre estas, la de sus hijos se destacó y genera sonrisas entre los aficionados albicelestes.

Según el capitán argentino, sus hijos ya tomaron como propia la frase e inmediatamente los usuarios aseguraron que fue Mateo, su hijo intermedio, quien se posesionó de esta frase, pues en varias entrevistas Messi ha afirmado que es el hijo más gracioso de los tres.

“Cuando termina todo eso, no me gusta eso que hice, no me gusta el 'andá para allá' y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan también", comentó en entrevista para Andy Kusnetzoff de Urbana Play.

“Ahora los chicos a veces me cargan con eso”, contó Messi en una entrevista que dio al diario Olé. “Cuando pasa algo o se pelean entre ellos o discuten por algo lo tiran y alguno que otro lo usa”, dijo el ‘10’ de la selección refiriéndose a Thiago, Mateo y Ciro.

"Desde ese día cambió todo para mí", reveló. "Ya está, no queda nada, Conseguí todo con la Selección como siempre lo soñé, todo en mi carrera, en el Barcelona, en lo individual. Era como mi carrera de una manera única. La verdad que cuando empecé con todo esto nunca imaginé que iba a hacerlo de esta manera, que se me iba a dar todo esto", concluyó Messi acerca del título Mundial.