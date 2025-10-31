CANAL RCN
Deportes

Kompany dice que no le dará descanso a Luis Díaz: ha sido titular en todos los partidos con el Bayern

El técnico del Bayern Múnich habló sobre el estado físico de Luis Díaz, quien ha jugado como titular en los 14 partidos de la temporada.

Luis Díaz Vincent Kompany (1)
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
12:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este sábado, Luis Díaz tendrá un nuevo compromiso con el Bayern Múnich en la Bundesliga en uno de los duelos estelares del torneo. El equipo se estará enfrentando al Bayer Leverkusen con el objetivo de mantener la racha perfecta de 14 victorias en 14 partidos jugados.

¡A gambeta pura! Estas fueron las jugadotas con las que Luis Díaz fue imparable vs. Colonia y despertó miles de elogios
RELACIONADO

¡A gambeta pura! Estas fueron las jugadotas con las que Luis Díaz fue imparable vs. Colonia y despertó miles de elogios

Se espera que Luis Díaz sea inicialista, como ha ocurrido en todos los partidos de la temporada. El colombiano ha jugado los 14 juegos entre Bundesliga, DFB Pokal, Champions League y Supercopa de Alemania. Además, los cuatro partidos con la Selección Colombia en las fechas FIFA de septiembre y octubre.

Vincent Kompany no le dará descanso a Luis Díaz

El técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, habló en la previa de este duelo en el Allianz Arena y reveló por qué no le ha dado descanso a Díaz y la razón por la que tampoco ha considerado bajarle la carga de minutos en este arranque de temporada.

Tenemos una ligera ventaja porque está acostumbrado a esta máxima intensidad. A lo largo de su carrera ha jugado con frecuencia tres partidos seguidos. Parece estar en plena forma y no hay indicios de que necesite descansar.

Adicionalmente, el técnico informó que se debe aprovechar el buen momento del extremo, quien acumula 8 goles y 5 asistencias con la camiseta del más grande de Alemania. "Parece que tiene muchas ganas de jugar".

Preocupación de cara al Mundial de 2026

Si bien el hecho de que Luis Díaz esté jugando tantos minutos es una buena noticia, a largo plazo podría ser perjudicial con la Selección Colombia. De mantenerse con la misma intensidad, muchos temen que pueda llegar al Mundial de 2026 "sin piernas".

Así fue la asistencia de lujo que realizó Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. Colonia y con la que volvió a destacarse en Alemania
RELACIONADO

Así fue la asistencia de lujo que realizó Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. Colonia y con la que volvió a destacarse en Alemania

Asimismo, el Bayern tiene una nómina limitada en ataque. El técnico se ha visto obligado a jugar con tres extremos por detrás de Harry Kane, mientras se concreta el regreso de Jamal Musiala a las canchas, quien por ahora ya empezó a entrenar en césped.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

Revelan razón para mover todo el fixture del FPC: "Tenían miedo de que América llenara 'El Campín"

Millonarios

"El nuevo técnico de Millonarios sería": se reveló una información que ha causado revuelo

Liga BetPlay

¡Hay nuevo líder y sigue 'ardiendo' la pelea por la clasificación! Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025

Otras Noticias

Yina Calderón

"Me gusta": ¿Yina Calderón iniciará una relación en el reality internacional en el que está?

Yina Calderón, en medio de la polémica que ha causado, recibió un elogio que ha despertado múltiples reacciones.

Comercio electrónico

Shein, el gigante del comercio electrónico reveló los infaltables para este Halloween: téngalo en cuenta

SHEIN se suma a la celebración con una amplia variedad de productos pensados para todos los estilos, edades y presupuestos.

Antioquia

Cayó uno de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres en Antioquia

Artistas

Marcela Reyes reaccionó a las capturas en México por el caso de B-King: "Que se siga haciendo justicia"

Enfermedades

Realizan por primera vez en Latinoamérica una cirugía que podría prevenir enfermedades degenerativas