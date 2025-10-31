Kompany dice que no le dará descanso a Luis Díaz: ha sido titular en todos los partidos con el Bayern

Este sábado, Luis Díaz tendrá un nuevo compromiso con el Bayern Múnich en la Bundesliga en uno de los duelos estelares del torneo. El equipo se estará enfrentando al Bayer Leverkusen con el objetivo de mantener la racha perfecta de 14 victorias en 14 partidos jugados.

Se espera que Luis Díaz sea inicialista, como ha ocurrido en todos los partidos de la temporada. El colombiano ha jugado los 14 juegos entre Bundesliga, DFB Pokal, Champions League y Supercopa de Alemania. Además, los cuatro partidos con la Selección Colombia en las fechas FIFA de septiembre y octubre.

Vincent Kompany no le dará descanso a Luis Díaz

El técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, habló en la previa de este duelo en el Allianz Arena y reveló por qué no le ha dado descanso a Díaz y la razón por la que tampoco ha considerado bajarle la carga de minutos en este arranque de temporada.

Tenemos una ligera ventaja porque está acostumbrado a esta máxima intensidad. A lo largo de su carrera ha jugado con frecuencia tres partidos seguidos. Parece estar en plena forma y no hay indicios de que necesite descansar.

Adicionalmente, el técnico informó que se debe aprovechar el buen momento del extremo, quien acumula 8 goles y 5 asistencias con la camiseta del más grande de Alemania. "Parece que tiene muchas ganas de jugar".

Preocupación de cara al Mundial de 2026

Si bien el hecho de que Luis Díaz esté jugando tantos minutos es una buena noticia, a largo plazo podría ser perjudicial con la Selección Colombia. De mantenerse con la misma intensidad, muchos temen que pueda llegar al Mundial de 2026 "sin piernas".

Asimismo, el Bayern tiene una nómina limitada en ataque. El técnico se ha visto obligado a jugar con tres extremos por detrás de Harry Kane, mientras se concreta el regreso de Jamal Musiala a las canchas, quien por ahora ya empezó a entrenar en césped.