Así fue la asistencia de lujo que realizó Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. Colonia y con la que volvió a destacarse en Alemania

El Bayern Múnich jugó el 29 de octubre de 2025, por la segunda ronda de la DFB Pokal (copa de Alemania), y Luis Díaz volvió a ser titular.

Los dirigidos por Vincent Kompany enfrentaron al Colonia, en el estadio Rhein Energie, en donde su rival ofició como local, e iniciaron perdiendo al minuto 31.

Sin embargo, cinco minutos más tarde, Luis Díaz empató el partido y abrió el camino para la remontada del Bayern Múnich, que sigue avanzando a paso firme en todos los torneos en los que está en competencia.

No obstante, el extremo colombiano no solo fue protagonista por su nuevo gol en Alemania, sino que fue el que le entregó la asistencia a Michael Olise para decretar el 1-4 definitivo.

EN VIDEO: esta fue la asistencia de lujo que Luis Díaz hizo en el Bayern Múnich vs. Colonia, por DFB Pokal (copa de Alemania)

En el minuto 72, el Bayern Múnich inició un contragolpe letal y aprovechó que la defensa del Colonia quedó mal parada.

Aleksandar Pavlović avanzó a toda velocidad por la banda derecha, encontró libre a Luis Díaz por la izquierda y le cruzó el balón para que quedara con posición de remate dentro del área.

Sin embargo, Luis Díaz, acudiendo a su picardía, distrajo al arquero y a la defensa haciéndoles creer que iba a rematar, pero en realidad asistió de primera a Michael Olise, que se encontraba de frente al arco y solo tuvo que empujarla de primera con su pie izquierdo.

Este es el video de la jugada:

Los números de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la Copa de Alemania

Luis Díaz, el extremo de primer nivel de la Selección Colombia, no solo ha sido uno de los hombres de confianza de Vincent Kompany en la Bundesliga, sino que también en la Copa Alemania.

Por lo tanto, ha disputado 178 minutos contra Wehen Wiesbaden y Colonia, ha anotado un gol y concedido una asistencia.