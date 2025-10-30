CANAL RCN
Deportes

Así fue la asistencia de lujo que realizó Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. Colonia y con la que volvió a destacarse en Alemania

Luis Díaz fue uno de los mejores jugadores del Bayern Múnich vs. Colonia, tras anotar un gol y entregar la asistencia de otro.

Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
06:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Bayern Múnich jugó el 29 de octubre de 2025, por la segunda ronda de la DFB Pokal (copa de Alemania), y Luis Díaz volvió a ser titular.

Los dirigidos por Vincent Kompany enfrentaron al Colonia, en el estadio Rhein Energie, en donde su rival ofició como local, e iniciaron perdiendo al minuto 31.

Vea el nuevo gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich, ahora en la Copa de Alemania
RELACIONADO

Vea el nuevo gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich, ahora en la Copa de Alemania

Sin embargo, cinco minutos más tarde, Luis Díaz empató el partido y abrió el camino para la remontada del Bayern Múnich, que sigue avanzando a paso firme en todos los torneos en los que está en competencia.

No obstante, el extremo colombiano no solo fue protagonista por su nuevo gol en Alemania, sino que fue el que le entregó la asistencia a Michael Olise para decretar el 1-4 definitivo.

EN VIDEO: esta fue la asistencia de lujo que Luis Díaz hizo en el Bayern Múnich vs. Colonia, por DFB Pokal (copa de Alemania)

En el minuto 72, el Bayern Múnich inició un contragolpe letal y aprovechó que la defensa del Colonia quedó mal parada.

Aleksandar Pavlović avanzó a toda velocidad por la banda derecha, encontró libre a Luis Díaz por la izquierda y le cruzó el balón para que quedara con posición de remate dentro del área.

Sin embargo, Luis Díaz, acudiendo a su picardía, distrajo al arquero y a la defensa haciéndoles creer que iba a rematar, pero en realidad asistió de primera a Michael Olise, que se encontraba de frente al arco y solo tuvo que empujarla de primera con su pie izquierdo.

Este es el video de la jugada:

Los números de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la Copa de Alemania

Luis Díaz, el extremo de primer nivel de la Selección Colombia, no solo ha sido uno de los hombres de confianza de Vincent Kompany en la Bundesliga, sino que también en la Copa Alemania.

Luis Díaz llegó pisando fuerte a la Bundesliga: prestigioso premio que pelea
RELACIONADO

Luis Díaz llegó pisando fuerte a la Bundesliga: prestigioso premio que pelea

Por lo tanto, ha disputado 178 minutos contra Wehen Wiesbaden y Colonia, ha anotado un gol y concedido una asistencia.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Hernán Torres se despachó y pidió refuerzos tras eliminación de Millonarios

Liga BetPlay

Millonarios, eliminado: así quedó la tabla de posiciones tras triunfos de Santa Fe y DIM

Viral

“¡Me escogió Atlético Nacional!”: la tierna llamada de un niño que hizo llorar a todo un país

Otras Noticias

Colpensiones

Beneficiarios de Colpensiones participarán por bonos de más de dos millones para el mes de noviembre

La entidad anunció el segundo sorteo de estos bonos a los afiliados de BEPS.

Cauca

Ataque de las disidencias en Patía, Cauca, deja un soldado asesinado y cinco heridos

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este jueves, mientras la tropas se movilizaban por la vía Popayán- El Estrecho.

Río de Janeiro

Fuerte amenaza de pandilleros en Río de Janeiro tras sangriento operativo policial

Masterchef Celebrity Colombia

¡Inesperado! La cocina de MasterChef vivió un icónico regreso que impactó a todos

Alimentos

Dulces en Halloween: expertos explican las cantidades recomendables y cómo evitar riesgos