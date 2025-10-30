CANAL RCN
¡A gambeta pura! Estas fueron las jugadotas con las que Luis Díaz fue imparable vs. Colonia y despertó miles de elogios

Luis Díaz fue protagonista por la banda izquierda y obtuvo una de las calificaciones más altas en el partido de Bayern Múnich vs. Colonia.

Foto: AFP.

octubre 30 de 2025
10:17 a. m.
Luis Díaz fue titular con el Bayern Múnich en la segunda ronda de la Copa de Alemania, vs. Colonia, y otra vez se convirtió en una de las grandes figuras.

El futbolista guajiro anotó el primer gol del equipo dirigido por Vincent Kompany, realizó la asistencia para la cuarta anotación y fue un constante dolor de cabeza para la defensa del Colonia a lo largo de los 88 minutos que estuvo en el terreno de juego.

En consecuencia, fue uno de los que mejor calificación recibió en la segunda ronda de la Copa de Alemania vs. Colonia y volvió a despertar múltiples elogios por la magia que demostró.

En video: estas fueron las jugadotas con las que Luis Díaz se hizo imparable en el partido entre Bayern Múnich vs. Colonia, en Copa de Alemania

Luis Díaz, como ya es habitual, jugó por la banda izquierda y no solo pidió el balón constantemente, sino que encaró a toda velocidad.

Debido a su habilidad, el extremo de la Selección Colombia acumuló varios rivales y liberó espacios para juntarse con Pavlovic, Gnabry, Laimer, Harry Kane e incrementar el volumen ofensivo.

Además, llegó varias veces a posición de gol y también apareció en el medio campo para hacer superioridad numérica y ayudar a que los volantes de primera línea ganaron los rebotes.

El partido de Luis Díaz vs. Colonia fue así:

¿Cuándo es el próximo partido del Bayern Múnich en el que Luis Díaz es figura?

El Bayern Múnich continuará su calendario atendiendo el compromiso que tiene programado en la Bundesliga, en donde está de líder con 24 puntos.

El sábado 1 de noviembre, a las 12:30 del mediodía, los dirigidos por Vincent Kompany, con Luis Díaz como posible titular, enfrentarán al Leverkusen en condición de local.

Además, posteriormente, el 4 de noviembre, serán visitantes vs. el Paris Saint-Germain, en Champions League.

 

