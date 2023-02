El fútbol argentino sueña con Messi: "Está considerando seriamente la posibilidad"

Uno de los asuntos que tienen en vilo al fútbol de Europa de cara al periodo de transferencias de mitad de año es la situación de Lionel Messi, cuyo contrato con el PSG vence en junio y todavía no hay novedades acerca de una renovación.

En la última semana salieron a la luz rumores sobre un posible regreso al Barcelona, cumpliendo así su sueño de terminar su carrera en el club en el que brilló en gran parte de su carrera. A sus 35 años y después de haberlo ganado todo en el fútbol, el astro argentino ya estaría pensando más en el bienestar suyo y de su familia para las últimas temporadas futboleras de su trayectoria como jugador.

Sin embargo, las versiones de una presunta negociación con el Barça fueron desmentidas durante la semana por Jorge Messi, padre de Lionel, asegurando que "no están dadas las condiciones" para un segundo capítulo entre las partes. No obstante, dijo que no hay una última palabra dicha en este caso y que "la vida da tantas vueltas".

Por otra parte, el reconocido periodista argentino Gastón Edul negó cualquier posibilidad de que Messi regrese al Barcelona en junio y reveló que el entorno del futbolista no negocia con un equipo diferente al PSG. De hecho, hace unos días se presentó una reunión con los directivos del club y aunque no llegaron a un acuerdo definitivo, en marzo están programados más encuentros para acercar posturas.

Pero mientras no haya firma, al otro lado del 'charco' miran de reojo la situación de Leo. Aunque no existan chances reales, los hinchas de Newell's no pierden la fe de que, algún día, Messi cumpla su sueño de niño de jugar en el equipo de su corazón y según ellos, esta es la oportunidad perfecta y más después de haber ganado el Mundial de Catar 2022 con la Selección Argentina.

¿Messi irá a Newell's en junio?

Lo que sorprendió al mundo entero y puso de nuevo en vilo la renovación de Messi con el PSG fue una revelación totalmente inesperada de Sergio Agüero, que además de excompañeros es uno de los mejores amigos del astro y al ser preguntado sobre el futuro del '10', dejó una frase que encendió la ilusión de la hinchada de la 'lepra'.

"Está considerando seriamente la posibilidad de jugar para el Newell's", dijo el 'Kun' en diálogo con UOL.

El tema no quedó ahí y para no dar falsas ilusiones al hincha de Newell's, Maxi Rodríguez, ídolo del club y que estaba en la entrevista junto a Agüero, le quiso bajar la temperatura al tema y aterrizó la situación asegurando que por ahora todo hace parte de una ola de especulaciones y que por el momento no hay nada concreto.

"Kun es Kun. No puede quedare callado. Veremos. Es difícil hablar de esto porque luego se hace una bola gigante de rumores. Esperemos y veamos qué sucede. No nos adelantemos a los hechos", dijo el exjugador.