Golazo maradoniano de Kylian Mbappé para acercar a Francia al Mundial

Kylian Mbappé marcó un tremendo golazo para acercar Francia a la Copa del Mundo. Mírelo aquí.

Kylian
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
07:21 p. m.
De blanco o azul, en el Santiago Bernabéu o de regreso al Parque de los Príncipes: poco importa el escenario esta temporada para Kylian Mbappé, decisivo con un golazo y una asistencia en la victoria 3-0 de Francia contra Azerbaiyán, en clasificatorios europeos al Mundial 2026.

Los Blues ya tienen el pase al gran torneo al alcance de la mano: dominan el Grupo D con pleno de nueve puntos y afrontan las tres jornadas que restan con un colchón de cinco unidades sobre Ucrania, segunda de la llave gracias a su victoria del viernes 5-3 en Islandia.

En tres días Francia se desplazará a Reykjavik y, dependiendo del otro partido del grupo, una victoria podría asegurar ya el boleto al torneo que se celebrará el próximo verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá.

Gol maradoniano

De regreso al Parque de los Príncipes, la cancha en la que se forjó su leyenda como jugador del París Saint-Germain, Mbappé fue el protagonista absoluto, ampliando sus impresionantes estadísiticas en este inicio de temporada.

Y eso que el espectáculo se hizo de esperar, y parecía incluso que los visitantes iban a irse a los vestuarios habiendo defendido el 0-0 inicial.

Pero justo antes del descanso Mbappé aceleró, regateó a tres rivales, alcanzó el área y pese a tener a tres defensas pendientes de sus movimientos, resolvió con un recorte hacia el interior y un disparo raso al palo derecho (45+1').

Una diana que alarga su racha en el arranque del curso 2025-2026: suma ya 14 goles en 10 partidos con el Real Madrid y 3 tantos en 3 partidos con Francia.

De los 17 encuentros que ha disputado entre club y selección, solamente se ha quedado sin marcar en el duelo de LaLiga contra el Mallorca, en la 3ª jornada.

En la segunda mitad del encuentro, se asoció con otro exparisino para ampliar la renta. 'Kiki' centró al área y Adrien Rabiot saltó para anotar de cabeza (69'), delante de unas gradas que le silbaron por su pasado en el Marsella.

Alerta por posible lesión

La victoria la selló Florian Thauvin, que celebró su regreso a la selección con un gol apenas unos segundos después de haber saltado al césped (84').

Cosas del destino, este fue solo el segundo gol del jugador del Lens con la selección, habiendo anotado el primero... en el último partido que había disputado como Bleu, en 2019 contra Andorra.

"Increíble, es como un sueño", declaró el jugador de 32 años a la cadena pública TF1. "He soñado tantas veces con volver a jugar con Francia que me dije que si algún día volvía a disputar algunos minutos, lo daría todo. Es lo que ha pasado hoy y he sido recompensado".

No todo fueron buenas noticias. Thauvin saltó al césped precisamente para sustituir a Mbappé, que se retiró cojeando, visiblemente molesto por su tobillo derecho que ya le dio problemas en el inicio de la convocatoria.

Campeón del mundo en 2018 y finalista en 2022, la superestrella de 26 años parece en forma para tratar de guiar a los Blues hacia una tercera estrella de campeón.

Con información de AFP

