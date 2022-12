Jorge 'Tato' González y su anécdota con Pelé

En su vida como futbolista fueron varios los partidos que jugó Pelé en Colombia, Noticias RCN habló con Jorge “Tato” González, quien el 29 de agosto de 1971 marcó el único gol con el que millonarios derrotó a Santos en esa ocasión, ahora le queda el recuerdo y una fotografía que siempre guardó con amor.

Y es que en esta fecha llegó Pelé a Bogotá con el Santos de Brasil a jugar un partido amistoso contra Millonarios, venía de conseguir su tercer mundial con Brasil y ya empezaba a hacer leyenda, todos los pronósticos daban como ganadores a los del ‘jogo bonito’ por encima del embajador.

Jorge “Tato” González, exfutbolista colombiano expresó que:

“Enfrentar un jugador de fútbol de la talla de Pelé pues es un gran honor y haber tenido el resultado que nosotros obtuvimos”.

En ese equipo de Millonarios estaban “Tato” González'', quien no empezó el partido jugando, pero que ingresó para marcar el único gol del encuentro. A sus hijos, nietos, amigos y familiares les ha narrado cómo con esa jugada suya derrotaron al Santos histórico y que tenía al ya considerado mejor jugador de la historia.

El exfutbolista colombiano indicó también:

“El momento de más euforia y más alegría que yo he sentido es tener la oportunidad de ganar con un gol que le hice al Santos de Pelé, no es una cosa fácil”.

Esa tarde el “Tato” fue considerado el mejor jugador del partido quien con mucho orgullo muestra una fotografía abrazado con Pelé.

“Tenía al frente un gran jugador, al mejor jugador del mundo, no quería perderme estar acompañado solamente de la presencia y no tener un recuerdo posterior.

No lo dimensionó así, pero hoy es la fotografía de mayor valor en su vida futbolística y para quien no, si al menos por un día el hizo lo que el ‘Rey’ no pudo para ganar ese partido.

Homenajes deportivos a Pelé

Y si hablamos de homenajes los primeros vienen del deporte, el mundo del fútbol se volcó hacia Pelé de diferentes maneras, con minutos de silencio, banderas a media asta y mensajes solidarios.

Como alguna vez lo hizo su talento con el balón, los respetos hacia el jugador han trascendido las fronteras del mundo del fútbol que se han unido para homenajear a uno de sus grandes representantes.

La sede de la FIFA en Zúrich ondeo las banderas a media asta en señal de luto por la partida de 'O Rei'.

La Conmebol también se sumó a los homenajes iluminando la fachada de su sede en Luque, Paraguay, al descrito como el máximo jugador del fútbol brasileño, sudamericano y del mundo.

El club de sus amores, Santos, apagó las luces del estadio Vila Belmiro, el silencio del recinto colmado con la imagen de la corona en el tablero electrónico evocando la memoria del fallecido monarca del balompié.

En Londres, el mítico estadio Wembley exhibió los colores de la bandera de Brasil, así mismo exhibiendo los mejores retratos de Pelé en su trayectoria deportiva.

También, con minutos de silencio, las ligas de España, Francia y Portugal se unificaron para dar su último adiós. Una figura que de igual manera conmovió a referentes de otras disciplinas como Rafael Nadal y Roger Federer.

‘‘Gracias por inspirar a millones de fans del deporte y atletas. Me considero tan afortunado de haberte conocido y haber tenido la oportunidad de aprender y admirarte. Fuiste uno de los primeros verdaderos iconos del deporte mundial. Descansa en paz Rey Pelé.’’

Un legado que inspiró a las más grandes estrellas del deporte y que jamás quedará en el olvido, para la eternidad, por siempre el rey Pelé.