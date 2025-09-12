La razón por la que Luis Díaz terminó involucrado en el caos de Liverpool con Mohamed Salah

Hay guerra interna en el Liverpool, luego de que la máxima figura del equipo de las últimas 8 temporadas, Mohamed Salah, explotara señalando que se siente maltratado por el papel que tiene en la presente temporada de la mano del técnico Arne Slot.

El delantero egipcio lamentó que haya sido relegado al banco de suplentes, asegurando que se rompió toda comunicación con el técnico neerlandés. Entre tanto, señaló que alguien en la interna del club estaría buscando hacerlo ver como el culpable del mal momento del equipo.

Luis Díaz terminó involucrado en la conversación

Luis Díaz, quien salió del cuadro 'Red' en el pasado mercado de fichajes y firmó con el Bayern Múnich, ahora pasa por un gran momento, mientras en Inglaterra se vive una seria crisis. Varios meses después, también terminó involucrado, según información de la prensa.

El periodista James Pearce, de The Athletic, quien es muy cercano al Liverpool,señaló que Salah echa de menos a sus compañeros de la temporada pasada, comenzando por Díaz, quienes lo ayudaban a brillar y conseguir buenos resultados.

Salah sintió que el equipo la temporada pasada se construyó para sacar lo mejor de él y le encantó jugar junto a Díaz, Núñez y Trent, quienes se marcharon. El Liverpool ha intentado jugar de forma diferente desde la llegada de Wirtz, Isak y Ekitike, y le ha costado mucho más llegar a zonas donde pueda marcar.

¿Qué se espera para el futuro de Mohamed Salah?

De acuerdo a lo manifestado por el mismo Salah, es probable que el próximo partido ante Brighton en la Premier League sea su última aparición en Anfield, pues se unirá a la Selección de Egipto para jugar la Copa Africana de Naciones y cuando regrese ya estaría abierto el mercado de fichajes.

En la prensa europea hay múltiples rumores y se reporta que el Liverpool está abierto a escuchar ofertas para la venta de sus derechos deportivos. Los primeros en la fila son los equipos de Arabia Saudita, pero hay varios de los grandes europeos que también se interesaron en sus servicios.