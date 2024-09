La sorpresiva confesión de árbitro con Lionel Messi: lo ayudó a cambio de una camiseta

Cuando se habla de Lionel Messi, siempre se exalta lo hecho en su carrera tras sus pasos por el Barcelona, PSG y ahora Inter de Miami. Esto, sin dejar a un lado, lo logrado con la Selección Argentina.

Sin embargo, en las últimas horas, el nombre del astro argentino se ha vuelto tendencia, pero no por algo particularmente bueno, sino por señalamientos de recibir ayuda de árbitros.

Y es que en las últimas horas, un experimentado árbitro, como lo es Carlos Chandia, aseguró haber ayudado al 10 argentino con el fin de quedarse con su camiseta.

Esta fue la confesión de Carlos Chandia sobre Messi

En charla con el programa Vbar de Caracol Radio, el chileno confesó que en la semifinal de la Copa América de Venezuela 2007, decidió no mostrarle una tarjeta amarilla al capitán argentino porque tenía un interés en el 10.

“Messi me costó no arbitrar la final de la Copa América 2007, la que se jugó en Venezuela. Estaba a una amarilla de perderse la final”, dijo.

Y agregó contando detalles de ese momento: "Yo doy tres minutos de tiempo agregado, Argentina le iba ganando 3-0 a México. Messi de la nada levanta una pelota y la corta con la mano, en mitad de cancha”.

Chandia no vio problema en ayudar a Messi a no ser expulsado, pues el resultado del partido nada influía. “No había ninguna posibilidad de gol de México ni nada por el estilo. Entonces yo le dije: ‘Esta jugada es de amarilla, pero te va a costar la remera’. No le mostré la amarilla, quedaban dos minutos y medio, iban ganando 3-0″.

El juez austral confesó que Messi le fue a dejar su camiseta "al camarín después. Incluso se la quería sacar en la cancha y le dije ‘no, no, no; llévamela al camarín’. Y llegó con la camiseta al camarín, me la fue a dejar allá”.