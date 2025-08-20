CANAL RCN
Deportes

Lamine Yamal presumió el regalo que le dio Luis Díaz: qué es y cuánto cuesta

La estrella del FC Barcelona posó con el regalo que le dio Luis Díaz, quien pudo ser su compañero ante los rumores del mercado de fichajes.

Luis Díaz Lamine Yamal
FOTO: AFP

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
12:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Uno de los rumores más fuertes en el mercado de fichajes para esta nueva temporada en el fútbol europeo estuvo alrededor del extremo colombiano Luis Díaz, quien antes de llegar al Bayern Múnich sonó para llegar al FC Barcelona, club que quería hacerse con sus servicios a toda costa.

Harry Kane predice cuántos goles podría marcar Luis Díaz en su primera temporada en el Bayern Múnich
RELACIONADO

Harry Kane predice cuántos goles podría marcar Luis Díaz en su primera temporada en el Bayern Múnich

Barcelona contacto al Liverpool y puso ofertas sobre la mesa, pero las pretensiones del cuadro inglés solo las cumplieron los alemanes, razón por la cual Díaz terminó siendo uno de los fichajes más caros en la historia del FC Bayern.

Deco, director deportivo del club, quería a Díaz para reforzar una nómina que ya tenía a Raphinha y Lamine Yamal, pero finalmente optaron por llevarse a Marcus Rashford. Por otro lado, el colombiano quedó con presencia en Barcelona.

El regalo de Luis Díaz a Lamine Yamal

En una publicación reciente en donde aparecía el joven talento del Barça, se ve que está vistiendo la camiseta de Luis Díaz de la Selección Colombia. El joven español luce con una sonrisa la indumentaria alternativa con el número 7 de la 'tricolor'.

Es probable que Yamal y 'Lucho' hayan intercambiado camisetas en ese partido amistoso entre Colombia y España previo a la Copa América, donde el combinado nacional ganó por 1-0 con un golazo de Daniel Muñoz con una previa jugada de Díaz.

¿Cuánto cuesta el regalo de Luis Díaz a Lamine Yamal?

Lamine Yamal viste una camiseta que muchos quisieran tener: la indumentaria oficial de la Selección Colombia con el dorsal del mejor jugador del equipo: Luis Díaz. Si bien es muy difícil conseguir una prenda que use un jugador durante un partido, se puede conseguir una idéntica.

Adiós al amarillo tradicional: este sería el color de la camiseta de Colombia en el Mundial 2026
RELACIONADO

Adiós al amarillo tradicional: este sería el color de la camiseta de Colombia en el Mundial 2026

La camiseta visitante de la Selección Colombia versión jugador cuesta $499.950 y ponerle el dorsal de un jugador en específico, en este caso Luis Díaz, suma otros $49.950, de acuerdo a los precios publicados en la página de Adidas Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Once Caldas

¿Cuándo y contra quién jugará Once Caldas los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Millonarios

David González se juega su continuidad en Millonarios este miércoles: hora y TV

Atlético Nacional

Nacional cayó en Libertadores y las redes sociales no perdonaron: mejores memes

Otras Noticias

Artistas

Westcol se habría rapado tras perder su última pelea de boxeo: una foto que subió reveló cómo luce

El reconocido streamer perdió una pelea de boxeo con Mario Bautista, el influencer mexicano. ¿Hubo consecuencias?

Asesinatos en Colombia

Exparamilitar pagará 40 años por la masacre y desaparición de siete agentes del CTI en Cesar

El hombre participó en la retención, asesinato y ocultamiento de los cuerpos.

Ucrania

Viral: mercenarios colombianos fueron humillados por soldados del Ejército de Ucrania

Turismo

Dan a conocer fecha oficial en la que reabrirán importante aeropuerto en Colombia: viajeros atentos

Alimentos

Anís: la planta aromática con sorpresivos beneficios para la salud corporal