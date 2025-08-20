Lamine Yamal presumió el regalo que le dio Luis Díaz: qué es y cuánto cuesta

Uno de los rumores más fuertes en el mercado de fichajes para esta nueva temporada en el fútbol europeo estuvo alrededor del extremo colombiano Luis Díaz, quien antes de llegar al Bayern Múnich sonó para llegar al FC Barcelona, club que quería hacerse con sus servicios a toda costa.

Barcelona contacto al Liverpool y puso ofertas sobre la mesa, pero las pretensiones del cuadro inglés solo las cumplieron los alemanes, razón por la cual Díaz terminó siendo uno de los fichajes más caros en la historia del FC Bayern.

Deco, director deportivo del club, quería a Díaz para reforzar una nómina que ya tenía a Raphinha y Lamine Yamal, pero finalmente optaron por llevarse a Marcus Rashford. Por otro lado, el colombiano quedó con presencia en Barcelona.

El regalo de Luis Díaz a Lamine Yamal

En una publicación reciente en donde aparecía el joven talento del Barça, se ve que está vistiendo la camiseta de Luis Díaz de la Selección Colombia. El joven español luce con una sonrisa la indumentaria alternativa con el número 7 de la 'tricolor'.

Es probable que Yamal y 'Lucho' hayan intercambiado camisetas en ese partido amistoso entre Colombia y España previo a la Copa América, donde el combinado nacional ganó por 1-0 con un golazo de Daniel Muñoz con una previa jugada de Díaz.

¿Cuánto cuesta el regalo de Luis Díaz a Lamine Yamal?

Lamine Yamal viste una camiseta que muchos quisieran tener: la indumentaria oficial de la Selección Colombia con el dorsal del mejor jugador del equipo: Luis Díaz. Si bien es muy difícil conseguir una prenda que use un jugador durante un partido, se puede conseguir una idéntica.

La camiseta visitante de la Selección Colombia versión jugador cuesta $499.950 y ponerle el dorsal de un jugador en específico, en este caso Luis Díaz, suma otros $49.950, de acuerdo a los precios publicados en la página de Adidas Colombia.