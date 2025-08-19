CANAL RCN
Harry Kane predice cuántos goles podría marcar Luis Díaz en su primera temporada en el Bayern Múnich

El delantero inglés elogió al colombiano y aseguró que su capacidad goleadora será clave para los bávaros.

Luis Díaz Harry Kane
FOTO: Bundesliga - Facebook

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
12:30 p. m.
Luis Díaz ya comienza a dejar huella en el Bayern Múnich. El extremo colombiano debutó oficialmente con el equipo alemán marcando en la Supercopa ante Stuttgart, gol que además sirvió para conquistar su primer título en el club.

Tras esa actuación, Harry Kane, la principal figura en el ataque bávaro, no dudó en destacar las condiciones del guajiro y se atrevió a dar un pronóstico de los goles que podría anotar en la presente temporada, a horas del primer partido en la Bundesliga.

La predicción de Harry Kane sobre Luis Díaz

En diálogo con Sky Sports, el delantero inglés aseguró que en el fútbol moderno los extremos también deben aportar en el marcador. Ante esto, destacó las características de 'Lucho' y lo que podría llegar a hacer estos meses.

Creo que su mayor virtud, y probablemente lo que será grandioso para nosotros este año, es que marca goles como lo hizo en la Supercopa. Se mete en el área chica, hace esas carreras y tiene una gran definición. Creo que es importante, sobre todo en el fútbol moderno, que los extremos marquen, ojalá entre 15 y 20 goles por temporada.

Durante su paso por Liverpool, Díaz demostró su capacidad para anotar. La temporada pasada hizo 14 goles. Su adaptación al rol de falso delantero centro le permitió ampliar su repertorio, llegando incluso a marcar un triplete como el conseguido frente al Bayer Leverkusen en la Champions League.

¿Cuándo es el debut del Bayern Múnich en la Bundesliga?

La expectativa en torno a Díaz crece de cara al inicio de la Bundesliga. El Bayern debutará frente al Leipzig el próximo 22 de agosto a la 1:30 p.m. (hora colombiana). Allí, el guajiro tendrá una nueva oportunidad para ratificar su buen momento y empezar a acercarse a la cifra que Kane considera posible: entre 15 y 20 goles en la temporada.

Díaz ya sumó minutos en cuatro partidos con el Bayern, tres amistosos frente a Olympique de Lyon, Tottenham Hotspur y Grasshopper, así como en la final de la Supercopa ante Sttutgart, donde hizo su primer gol en el Bayern.

