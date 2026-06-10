Reconocida ciudad de Estados Unidos tendría franquicia de la NBA: propuesta toma forma

La ciudad de Las Vegas avanza en el proceso para convertirse en una de las nuevas sedes de la NBA.

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Medios de comunicación revelaron que se contempla escoger dentro de poco a los propietarios de una franquicia cuyo valor estaría entre los 12.000 y 13.000 millones de dólares, sin incluir la construcción del estadio.

Las Vegas tendría franquicia en 2028

El proyecto hace parte de la expansión, la cual también tiene a la ciudad de Seattle como otro de los mercados potenciales. De concretarse ambos movimientos, el torneo tendría 32 equipos a partir de 2028.

La Junta de Gobernadores dio en marzo su respaldo para analizar formalmente las posibilidades de establecer franquicias en ambos puntos. De acuerdo con ESPN, la decisión definitiva sobre la aprobación de los nuevos equipos podría producirse en diciembre.

El proceso de selección para Las Vegas se encuentra reducido a tres propuestas. Una de ellas está encabezada por Nancy Walton Laurie, heredera de Walmart. También figura el empresario canadiense Steve Apostolopoulos y una tercera candidatura de Bill Foley, dueño de los Golden Knights de la NHL.

Las propuestas sobre la mesa

La elección del grupo que asumirá la propiedad de la franquicia se produciría antes de que se defina el proyecto correspondiente a Seattle, ciudad que contó con los Supersonics, los cuales fueron reemplazados por Oklahoma City Thunder.

Uno de los principales aspectos por resolver será la infraestructura necesaria para recibir al nuevo equipo. Entre las alternativas estudiadas aparece la construcción de un escenario exclusivo para baloncesto en el sector sur del Strip, mientras que otra posibilidad consiste en utilizar el T-Mobile Arena.