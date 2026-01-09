CANAL RCN
Economía Video

Inicia nuevo programa de incentivos y sanciones energéticas: así funciona

Según explica Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, el sistema compara el consumo individual de cada usuario contra su propio promedio de los últimos 12 meses.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
11:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia enfrenta una crisis energética que podría derivar en racionamientos durante el primer semestre de 2027 si no se reducen los niveles de consumo actuales. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha puesto en marcha un programa de incentivos y sanciones que entrará en vigor oficialmente en octubre, tras un mes de prueba en septiembre.

Inicia modelo de sansiones e incentivos por el ahorro de energía

Le negaron el servicio de energía a una familia en Antioquia por incumplir normas urbanísticas: ¿esto es posible?
RELACIONADO

Le negaron el servicio de energía a una familia en Antioquia por incumplir normas urbanísticas: ¿esto es posible?

Según explica Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, el sistema compara el consumo individual de cada usuario contra su propio promedio de los últimos 12 meses, no contra otros usuarios del mismo estrato o sector. "Te están mirando cómo consumiste en el último año, cuántos kilovatios consumiste mes a mes, te sacan el promedio de ese consumo", señaló Castañeda.

El programa establece una franja neutral entre el 90% y 110% del consumo promedio. Quienes superen el 110% enfrentarán sanciones: en los estratos 4, 5 y 6, cada kilovatio adicional costará 50% más, mientras que en estratos 1, 2 y 3 el incremento será del 30%. Por el contrario, quienes reduzcan su consumo por debajo del 90% recibirán un descuento del 50% en esos kilovatios ahorrados.

La medida excluye a grandes industrias del segmento no regulado, hospitales, instituciones educativas y zonas afectadas por el terremoto. Se enfoca principalmente en hogares, pequeño comercio e industria pequeña.

“Tenemos un déficit de energía de entre el 1 y el 2.5%”, advierte Castañeda, recordando que en 2023 el sistema contaba con un colchón del 2% y aun así los embalses llegaron al 27%. En julio de 2024, el consumo aumentó 6.5% anual, con regiones como la Costa Caribe y el Valle del Magdalena superando el 10-11%.

Para lograr la meta de ahorro energético, Castañeda recomienda ajustar aires acondicionados a 22-23 grados en lugar de 17-18, usar iluminación solo en espacios ocupados, cargar completamente lavadoras y secadoras, y desconectar regletas de electrodomésticos con luces piloto permanentes.

Anuncian descuentos de hasta un 40% en facturas de energía para hogares que ahorren durante El Niño
RELACIONADO

Anuncian descuentos de hasta un 40% en facturas de energía para hogares que ahorren durante El Niño

El presidente de ANDEG también enfatizó en las consecuencias: “Si no hacemos ese uso responsable en este momento, si no logramos disminuir la demanda, lo que va a pasar el próximo año es algo parecido a lo que pasó a Ecuador”, donde hubo racionamientos de 6 a 12 horas e incluso cortes totales en algunas ciudades.

El objetivo entonces es reducir el crecimiento del consumo del 6.5% actual al 2%, lo que representaría un ahorro aproximado del 4%. Las primeras facturas con incentivos o sanciones llegarán en noviembre, reflejando los consumos de octubre.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nequi

Nequi cambió desde este 1 de septiembre y emite importante mensaje para todos sus usuarios

Dólar

Dólar en Colombia inicia septiembre al alza: vea el precio con el que abrió hoy

SOAT

SOAT en Colombia cambiaría y algunos conductores pagarían más por esta razón

Otras Noticias

Deportivo Cali

Oficial: Atlético Bucaramanga denuncia partido vs. Deportivo Cali

La denuncia la hacen después de la invasión de hinchas de Deportivo Cali a la cancha mientras el partido estaba en juego.

Filipinas

Se reportó otro sismo que superó la magnitud de 5.0 hoy 1 de septiembre de 2026: ¿dónde?

Seis minutos después, hubo otro movimiento telúrico de magnitud 5.2. Descubra aquí los detalles completos.

Laura Sarabia

Imputarán a Laura Sarabia por la prueba del polígrafo a su exempleada, Marelbys Meza

Andrea Valdiri

¿Andrea Valdiri y Felipe Saruma se reconciliaron? Este VIDEO desató rumores

Bogotá

¿Qué es y cómo se hace una bichectomía? Recomendaciones antes de realizársela