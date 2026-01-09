Inicia nuevo programa de incentivos y sanciones energéticas: así funciona

Colombia enfrenta una crisis energética que podría derivar en racionamientos durante el primer semestre de 2027 si no se reducen los niveles de consumo actuales. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha puesto en marcha un programa de incentivos y sanciones que entrará en vigor oficialmente en octubre, tras un mes de prueba en septiembre.

Inicia modelo de sansiones e incentivos por el ahorro de energía

Según explica Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, el sistema compara el consumo individual de cada usuario contra su propio promedio de los últimos 12 meses, no contra otros usuarios del mismo estrato o sector. "Te están mirando cómo consumiste en el último año, cuántos kilovatios consumiste mes a mes, te sacan el promedio de ese consumo", señaló Castañeda.

El programa establece una franja neutral entre el 90% y 110% del consumo promedio. Quienes superen el 110% enfrentarán sanciones: en los estratos 4, 5 y 6, cada kilovatio adicional costará 50% más, mientras que en estratos 1, 2 y 3 el incremento será del 30%. Por el contrario, quienes reduzcan su consumo por debajo del 90% recibirán un descuento del 50% en esos kilovatios ahorrados.

La medida excluye a grandes industrias del segmento no regulado, hospitales, instituciones educativas y zonas afectadas por el terremoto. Se enfoca principalmente en hogares, pequeño comercio e industria pequeña.

“Tenemos un déficit de energía de entre el 1 y el 2.5%”, advierte Castañeda, recordando que en 2023 el sistema contaba con un colchón del 2% y aun así los embalses llegaron al 27%. En julio de 2024, el consumo aumentó 6.5% anual, con regiones como la Costa Caribe y el Valle del Magdalena superando el 10-11%.

Para lograr la meta de ahorro energético, Castañeda recomienda ajustar aires acondicionados a 22-23 grados en lugar de 17-18, usar iluminación solo en espacios ocupados, cargar completamente lavadoras y secadoras, y desconectar regletas de electrodomésticos con luces piloto permanentes.

El presidente de ANDEG también enfatizó en las consecuencias: “Si no hacemos ese uso responsable en este momento, si no logramos disminuir la demanda, lo que va a pasar el próximo año es algo parecido a lo que pasó a Ecuador”, donde hubo racionamientos de 6 a 12 horas e incluso cortes totales en algunas ciudades.

El objetivo entonces es reducir el crecimiento del consumo del 6.5% actual al 2%, lo que representaría un ahorro aproximado del 4%. Las primeras facturas con incentivos o sanciones llegarán en noviembre, reflejando los consumos de octubre.