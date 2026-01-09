Desgarradora reacción de la mamá de Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

El lunes 31 de agosto, en horas de la mañana, Lionel Messi comunicó su decisión de retirarse oficialmente de la Selección Argentina.

'La pulga' fotografió una carta que escribió a mano el 21 de julio —dos días después de la final del Mundial 2026 vs. España— y aseguró que se vació y ya no tiene más para entregar.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento", escribió Lionel Messi en su cuenta de Instagram.

"Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y, aparte, vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados", añadió.

Cuando se conoció la determinación del '10', el programa América TV se encontraba en vivo hablando del tema y Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, les envió un conmovedor mensaje a los presentadores. ¿Cuál fue?

Esta fue la desgarradora y conmovedora reacción de la mamá de Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

En la mañana del 31 de agosto, Celia Cuccittini se encontraba viendo América TV y, vía WhatsApp, manifestó lo siguiente:

"Los estoy mirando y sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, estamos todos en la familia muy tristes, pero lo importante es que él sea feliz", señaló.

"El papá siempre decía: '¿qué voy a hacer cuando no juegue más?' y pasó todo junto, increíble", añadió.

Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, emitió sentido mensaje tras su retiro de la Selección Argentina

En su cuenta de Instagram, Antonella Roccuzzo publicó 11 fotos de Lionel Messi y sus hijos y expresó que se sentía muy orgullosa.

"Qué orgullo verte cerrar esta etapa así, Leo Messi. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y, después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas", indicó.

"Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final", añadió.