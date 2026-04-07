Brasil vs. Noruega EN VIVO: fecha, hora y dónde ver los octavos del Mundial

Brasil y Noruega protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. El duelo se disputará este domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York y podrá verse en vivo por el Canal RCN y todas nuestras plataformas digitales.

RELACIONADO Las dos ventajas con las que Suiza enfrentará a Colombia en el Mundial

Los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 prometen emociones de principio a fin. De un lado estará la histórica pentacampeona del mundo y por otro, una selección que llega impulsada por el poder goleador de Erling Haaland y con la ilusión de seguir sorprendiendo en el torneo.

El compromiso será una prueba de alto nivel para ambos equipos. Mientras los dirigidos por Carlo Ancelotti buscan imponer su jerarquía, los europeos intentarán dar uno de los grandes golpes del campeonato.

¿A qué hora y dónde ver Brasil vs. Noruega EN VIVO?

El encuentro entre Brasil y Noruega se jugará este domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey.

En Colombia, el partido comenzará a las 3:00 p. m. y contará con transmisión EN VIVO por la pantalla del Canal RCN y todas nuestras plataformas digitales, donde también habrá cobertura minuto a minuto, análisis y reacciones.

El ganador del compromiso avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y continuará en la lucha por el título.

¿Cómo llegan Brasil y Noruega a los octavos de final?

Brasil arriba con confianza después de superar a Japón por 2-1 en los dieciseisavos de final. Antes de ese compromiso, la 'verde amarela' mostró un rendimiento sólido al vencer a Escocia y Haití, además de igualar con Marruecos durante la fase de grupos.

El conjunto de Carlo Ancelotti ha encontrado equilibrio entre experiencia y talento ofensivo, con Vinícius Júnior como una de sus principales figuras en ataque.

Noruega, por su parte, consiguió su clasificación tras derrotar 2-1 a Costa de Marfil, en un partido donde Erling Haaland volvió a marcar diferencias. Aunque sufrió una dura derrota frente a Francia en la fase de grupos, el equipo nórdico ha demostrado capacidad ofensiva y carácter para competir contra cualquier rival.

Por un lado, Erling Haaland buscará mantener su racha goleadora y liderar a Noruega hacia una clasificación histórica. En el otro frente estará Vinícius Júnior, llamado a comandar el ataque brasileño y acercar a la 'verde amarela' a unos cuartos de final que alimenten el sueño de conquistar un nuevo Mundial.

Con dos estilos distintos y figuras de talla mundial, Brasil y Noruega prometen uno de los encuentros más atractivos de esta fase del campeonato.