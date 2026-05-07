México vs. Inglaterra EN VIVO: hora, fecha y detalles de este partidazo

México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026. El duelo se disputará en el Estadio Ciudad de México, más conocido como El Azteca y marcará el último partido de la Copa del Mundo que se jugará en territorio mexicano.

Uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026 tendrá como protagonistas a dos selecciones con historia y objetivos muy distintos. México, impulsado por el apoyo de su gente, buscará dar otro paso hacia una actuación histórica, mientras que Inglaterra intentará confirmar su favoritismo y seguir en la pelea por el título.

El compromiso, además de definir un clasificado a los cuartos de final, pondrá fin a la actividad mundialista en suelo mexicano.

¿A qué hora y dónde ver México vs. Inglaterra EN VIVO?

El partido entre México e Inglaterra se jugará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México (Azteca).

El balón rodará desde las 7:00 p. m. (hora de Colombia) y el encuentro podrá seguirse EN VIVO por todas las plataformas digitales del Canal RCN.

¿Cómo llegan México e Inglaterra a este partidazo?

La selección mexicana llega en un gran momento. El equipo dirigido por Javier Aguirre clasificó tras derrotar 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final y acumula cuatro victorias consecutivas, una racha que ha renovado la ilusión de toda la afición.

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Del otro lado estará una Inglaterra que tuvo que sufrir para avanzar. Los dirigidos por Thomas Tuchel remontaron un partido complicado frente a República Democrática del Congo gracias a un doblete de Harry Kane, quien volvió a responder en un momento decisivo.

Ambos equipos solo se han enfrentado una vez en un Mundial: fue en la fase de grupos de Inglaterra 1966, cuando los ingleses se impusieron por 2-0 camino al único título mundial de su historia.

Hinchas mexicanos incomodaron a Inglaterra en el hotel

La previa del compromiso también dejó un episodio llamativo. La delegación inglesa había preparado un operativo especial para proteger el descanso de sus jugadores, manteniendo en reserva el hotel de concentración y reforzando la seguridad.

Sin embargo, la ubicación terminó filtrándose y, durante la noche previa al encuentro, un grupo de aficionados mexicanos llegó hasta las afueras del hotel con serenatas, bombos, cánticos, pólvora y música, buscando alterar el descanso del conjunto europeo antes del decisivo duelo.

Ahora, toda la atención se trasladará al terreno de juego, donde México intentará aprovechar el impulso de su gente para eliminar a uno de los grandes favoritos del campeonato.