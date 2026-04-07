Resultados de la Lotería de Boyacá del 4 de julio de 2026: conozca el premio mayor

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 4 de julio un nuevo sorteo, uno de los más esperados por miles de apostadores en Colombia gracias a su millonario premio mayor y a su amplio plan de premios. Como cada semana, los jugadores estuvieron atentos al resultado con la esperanza de que la suerte estuviera de su lado.

RELACIONADO Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 2 de julio de 2026

Si compró un billete para esta edición, a continuación podrá consultar el resultado del premio mayor y verificar si su número fue uno de los favorecidos. Recuerde revisar cuidadosamente tanto el número como la serie antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio. La Lotería de Boyacá mantiene uno de los sorteos más tradicionales del país y entrega un premio mayor de $15.000 millones.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 4 de julio de 2026

Estos fueron los resultados del sorteo realizado este sábado 4 de julio de 2026:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá cuenta con un atractivo plan de premios que incluye secos y aproximaciones, ampliando las posibilidades de ganar para los participantes. El sorteo se realiza cada sábado en la noche bajo la supervisión de las autoridades competentes, garantizando transparencia en todo el proceso.

¿Qué hacer si ganó la Lotería de Boyacá?

Si su billete coincide con el número y la serie ganadora, lo primero es conservarlo en perfecto estado, ya que es el documento indispensable para reclamar el premio. También se recomienda verificar el resultado únicamente a través de los canales oficiales de la Lotería de Boyacá antes de iniciar cualquier trámite.

Para reclamar premios de mayor valor, los ganadores deberán presentar el billete original, el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad organizadora. En caso de no resultar favorecido en esta oportunidad, recuerde que cada sábado se realiza un nuevo sorteo con una nueva posibilidad de convertirse en millonario.

Antes de reclamar cualquier premio, confirme siempre la información en los canales oficiales y evite compartir datos personales con terceros o acudir a intermediarios no autorizados para realizar el proceso de cobro.