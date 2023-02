'Leo' Castro: "El objetivo en Millonarios es ser campeones de liga y Libertadores este año"

Leonardo Castro protagonizó una novela en el periodo de transferencias del fútbol colombiano. El haber sido la gran estrella del título del Deportivo Pereira ocasionó que fuera el objetivo número uno de los equipos más grandes del país, pero especialmente desatando una lucha entre Millonarios y Junior de Barranquilla.

A pesar del dineral que le ofrecía el cuadro 'tiburón', castró se inclinó por el proyecto deportivo del 'embajador' y terminó siendo uno de los traspasos más importantes en el último mercado del FCP, por detrás de Juan Fernando Quintero.

Y es que tanto bombo no era porque sí. En tan solo su primer partido con la camiseta albiazul, 'Leo' demostró toda la expectativa que se ha despertado alrededor de su fichaje, en su debut se destapó con un doblete en la victoria 2-3 de Millonarios contra Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas. De héroe a villano.

'Leo' Castro sueña con ganar la Libertadores

En diálogo con Caracol Radio, Castro habló de sus primeras impresiones como figura 'embajadora' y también de los objetivos. Con un poco de sorpresa, el delantero afirmó que solo planea salir campeón en todos los torneos que dispute el equipo durante la temporada, incluyendo la Copa Libertadores.

“Llegar a Millonarios ya sabemos cómo es por el equipo, la hinchada y la ciudad. Uno es consciente de eso, uno ya es maduro. Yo vengo a hacer goles, hacer mi trabajo y empecé de la mejor manera y esperamos seguir así el resto del semestre", dijo.

Y luego, tiró la bomba que ilusiona a toda una hinchada: "desde que llegamos al primer entrenamiento, se habló que el objetivo es quedar campeón tanto de Liga como de Libertadores. Por qué no soñar con una de esas".

Leonardo Castro fue el goleador de la última edición de la Liga BetPlay con 15 anotaciones en 26 partidos disputados, pero para él ese no es su techo. Ahora sabe que la exigencia en Millonarios es aún mayor y por eso se pone metas y objetivos individuales que dejen un sello en el club: como marcar cerca de 20 goles en este semestre. Todo un reto.

"Hay que trabajar. En este momento me estoy adaptando a mis compañeros. Es un equipo que genera demasiado gol y la verdad poco a poco me he ido adaptando, conociendo los movimientos que quieren que yo haga para el momento de filtrar un balón. Esto apenas está comenzando y esperamos nuevamente seguir marcando y por qué no quedar nuevamente goleador del torneo. La meta es superar la del semestre pasado, llegar si Dios quiere a 20 goles".

En tres semanas, el 23 de febrero, Millonarios enfrentará el partido de ida de la segunda ronda previa de la Copa Libertadores contra Universidad Católica de Ecuador en Quito y una semana más tarde será la vuelta en Bogotá. De ganar la llave, se medirá en la siguiente instancia con el ganador del partido entre Atlético Mineiro y Carabobo de Venezuela. El vencedor de ese último duelo avanzará a la fase de grupos del torneo continental.