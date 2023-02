Análisis: ¿qué equipos son favoritos y cuáles defraudaron en las primeras fechas del FPC?

Con dos jornadas disputadas en el primer semestre del fútbol colombiano en 2023, algunos equipos ya van dando muestras del buen juego que estarán brindando a lo largo del campeonato, así como también, otros han defraudado enormemente debido a la calidad de sus fichajes en el mercado de transferencias y que esto no se haya podido ver en sus partidos.

Entraron pisando fuerte

Sin lugar a dudas el equipo a resaltar en las primeras jornadas ha sido Boyacá Chicó, recién ascendido, que actualmente lidera el campeonato con seis puntos de seis posibles. El elenco ‘ajedrezado’ ha comenzado de manera muy fuerte este torneo y por el fútbol que se ha visto, parece que darán de qué hablar en este Apertura 2023.

Además del cuadro de Tunja, América de Cali, Independiente Santa Fe, Millonarios y Medellín son los que mejor cara han mostrado en sus primeros encuentros.

Más allá de los resultados de sus partidos y la consecución o no de los puntos, estos equipos han brindado buena calidad de juego y han tomado el papel de protagonistas para el presente torneo colombiano.

Cabe resaltar que estos equipos fueron de los que mejor reforzaron sus respectivas plantillas durante el mercado de fichajes y esto se ha visto en el juego.

Defraudaron en el juego

El equipo que más ha llamado la atención con el mal arranque en el torneo es el ‘blanco blanco’ de Manizales.

Once Caldas armó uno de los planteles más competitivos, en cuanto a nombres, para el inicio del torneo 2023 y así poder soñar con una estrella en el fútbol colombiano. Sin embargo, comandado por César Corredor no han podido encontrar su mejor forma y hasta ahora suman tan solo un punto en dos apariciones. Además, su juego no puede dar una ilusión a su afición.

Pero el equipo de Manizales no ha sido el único en defraudar por sus fichajes y juego regular. Junior de Barranquilla, elenco que nuevamente rompió el mercado con la llegada de Juan Fernando Quintero, no pudo imponerse en el resultado frente a Medellín en la segunda fecha del campeonato, pero más allá del marcador, los dirigidos por Arturo Reyes dejaron muchas dudas frente a un Medellín que se soltó en el Metropolitano.

Finalmente, el Atlético Nacional de Paulo Autuori no ha podido deslumbrar en sus partidos en el Atanasio Girardot y aunque en resultados no ha estado mal, el juego no ha sido el mejor, especialmente por la cantidad de jugadores jóvenes que todavía no sorprenden para bien.