Mujer hincha de Millonarios fue captada orinando en el partido entre Millonarios vs. Santa Fe

Se hizo viral un video en las redes sociales desatando una ola de indignación y debate sobre la conducta en los escenarios deportivos.

Los hechos se registraron durante el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe en el estadio El Campín, donde una mujer hincha del 'embajador' fue captada orinando en pleno partido en una de las tribunas del recinto.

La grabación, que circuló rápidamente en las plataformas digitales, muestra el preciso momento en que la joven se baja los pantalones mientras una amiga intenta, sin éxito, cubrirla de la mirada de los asistentes.

Mujer fue grabada orinando en El Campín en el partido entre Millonarios vs. Santa Fe

El suceso, que ocurrió en el partido que terminó en un empate 0-0 el pasado sábado 6 de septiembre, ha generado una fuerte reacción de la ciudadanía.

La mayoría de los comentarios en las redes sociales señalan la falta de civismo y el irrespeto por el espacio público, ya que el estadio cuenta con varios baños en cada una de sus tribunas.

La acción, considerada antihigiénica e irrespetuosa puso en el foco el comportamiento de algunos aficionados que asisten a los encuentros deportivos sin respetar las normas básicas de convivencia.

Millonarios y Santa Fe empataron sin goles en un flojo clásico

El partido, que culminó con un 0-0, fue un reflejo de la pobreza futbolística que se vivió en el terreno de juego.

Con un bajo nivel técnico y pocas opciones de gol, el encuentro demostró la razón por la que ambos equipos se encuentran en posiciones desfavorables en la tabla de la Liga BetPlay II-2025.

La igualdad en el marcador permitió a Santa Fe sumar un punto valioso que lo elevó a 13 unidades, colocándolo de manera en la zona de clasificación de los ocho primeros.

Con este resultado, el equipo de Jorge Bava logra mantenerse en la lucha por un cupo en la siguiente fase del torneo.

Por otro lado, la situación de Millonarios se tornó más compleja, ya que con solo 8 puntos se ubica en el puesto 18 de la tabla.