CANAL RCN
Tendencias

Mujer hincha de Millonarios fue captada orinando en el partido entre Millonarios vs. Santa Fe

Una mujer hincha de Millonarios fue grabada orinando en las gradas del estadio El Campín en el partido ante Santa Fe.

Mujer hincha de Millonarios orinando en El Campín
Foto: Millonarios y captura pantalla.

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
12:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se hizo viral un video en las redes sociales desatando una ola de indignación y debate sobre la conducta en los escenarios deportivos.

Los hechos se registraron durante el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe en el estadio El Campín, donde una mujer hincha del 'embajador' fue captada orinando en pleno partido en una de las tribunas del recinto.

Hernán Torres confirmó el regreso de Leo Castro a Millonarios: "Lo necesitamos urgentemente"
RELACIONADO

Hernán Torres confirmó el regreso de Leo Castro a Millonarios: "Lo necesitamos urgentemente"

La grabación, que circuló rápidamente en las plataformas digitales, muestra el preciso momento en que la joven se baja los pantalones mientras una amiga intenta, sin éxito, cubrirla de la mirada de los asistentes.

Mujer fue grabada orinando en El Campín en el partido entre Millonarios vs. Santa Fe

El suceso, que ocurrió en el partido que terminó en un empate 0-0 el pasado sábado 6 de septiembre, ha generado una fuerte reacción de la ciudadanía.

La mayoría de los comentarios en las redes sociales señalan la falta de civismo y el irrespeto por el espacio público, ya que el estadio cuenta con varios baños en cada una de sus tribunas.

Pálido partido entre Millonarios y Santa Fe: así fue el clásico bogotano de la fecha 10
RELACIONADO

Pálido partido entre Millonarios y Santa Fe: así fue el clásico bogotano de la fecha 10

La acción, considerada antihigiénica e irrespetuosa puso en el foco el comportamiento de algunos aficionados que asisten a los encuentros deportivos sin respetar las normas básicas de convivencia.

Millonarios y Santa Fe empataron sin goles en un flojo clásico

El partido, que culminó con un 0-0, fue un reflejo de la pobreza futbolística que se vivió en el terreno de juego.

Con un bajo nivel técnico y pocas opciones de gol, el encuentro demostró la razón por la que ambos equipos se encuentran en posiciones desfavorables en la tabla de la Liga BetPlay II-2025.

“No me joda”: la respuesta viral de Hugo Rodallega tras clásico ante Millonarios
RELACIONADO

“No me joda”: la respuesta viral de Hugo Rodallega tras clásico ante Millonarios

La igualdad en el marcador permitió a Santa Fe sumar un punto valioso que lo elevó a 13 unidades, colocándolo de manera en la zona de clasificación de los ocho primeros.

Con este resultado, el equipo de Jorge Bava logra mantenerse en la lucha por un cupo en la siguiente fase del torneo.

Por otro lado, la situación de Millonarios se tornó más compleja, ya que con solo 8 puntos se ubica en el puesto 18 de la tabla.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Camilo Echeverry recibe trágica noticia a minutos de subir al escenario en España

Miss Universe Colombia

Representante de Amazonas renunció a Miss Universe Colombia: estas fueron las razones

Astrología

Mhoni Vidente predijo el fin del régimen de Maduro gracias a Donald Trump: ¿Qué pasará con Venezuela?

Otras Noticias

Feminicidio

Atroz feminicidio en Bosa: su pareja la asfixió e intentó desaparecerla quemando su casa

El día de su cumpleaños, una mujer identificada como Paula Quintana, fue víctima de feminicidio a manos de su pareja sentimental.

Jerusalén

Ataque armado en Jerusalén: dos sujetos abrieron fuego contra una parada de autobús

Entre las víctimas hay un ciudadano español y, de acuerdo con medios locales, varios de los fallecidos eran miembros de la comunidad judía ultraortodoxa.

Organización Mundial de la Salud

Halitosis: causas, consecuencias y cómo eliminar el mal aliento definitivamente

Selección Colombia

Venezuela vs. Colombia, fecha 18 de Eliminatorias: fecha, hora y TV

Dólar

El dólar sigue cayendo en Colombia y se acerca a mínimos del 2025: así se cotiza este 8 de septiembre