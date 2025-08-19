Leonel Álvarez no se quedó callado y arremetió contra el arbitraje del juego entre Junior y Bucaramanga

Este lunes 18 de agosto, Junior se impuso por 2-1 sobre el Atlético Bucaramanga, en un duelo que dejó mucha polémica por la actuación del árbitro, José Ortiz, señalado por los protagonistas del cuadro leopardo.

El escándalo se dio luego de conocerse que uno de los tres penaltis decretados por este colegiado no fue revisado por el VAR, debido a fallas técnicas en su señal.

Fue tanta la polémica, que tanto jugadores del Junior, como del Atlético Bucaramanga terminaron en violenta gresca al final del partido.

¿Qué dijo Leonel Álvarez sobre el arbitraje?

Ante la enorme polémica, el técnico de Bucaramanga, Leonel Álvarez, se refirió a la actuación del juez José Ortiz y arremetió de manera certera en su contra.

"Hoy no estuvo fino en el momento de estos penales y ahora a levantar a estos muchachos porque no es fácil después de haber hecho un gran trabajo. Revisando los penales, el primer penal bien; el segundo penal muy simpático, muy simpático que se va el VAR justo en el penal, pero bueno, después una gresca que terminó afuera del estadio", dijo.

Y agregó: "Una clase de partidos de estos y más el escenario como estaba hoy no se puede jugar sin VAR. Es no más por encima muy simpático que este mismo árbitro nos pitó en Santa Marta. No es echarle la culpa a nadie, yo asumo y quisimos cerrar todos los caminos, no fue suficiente, asumimos con la cabeza en alto que hemos hecho un buen trabajo, pero lo global creo merecíamos mucho más".

Finalmente, Álvarez cerró resaltando la actitud del equipo y lanzó dura pulla contra el árbitro.

“Para mí no es complicado, ni tampoco para los muchachos, jugar con un estadio lleno y con más bulla. Venimos de disputar Copa Libertadores y Sudamericana, donde juegan entre 60 y 70 mil personas. Ellos tampoco juegan. Yo pensaría que la figura tendría que estar aquí, y es el árbitro”.