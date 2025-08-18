CANAL RCN
Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras las victorias de Junior de Barranquilla y el DIM

La tabla de posiciones volvió a tener movimientos tras los nuevos partidos que se jugaron en la fecha 7 de la Liga BetPlay II 2025. Estos son los detalles.

Foto: @dimoficialco y @juniorclubsa en Instagram.

Noticias RCN

agosto 18 de 2025
10:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este lunes festivo 18 de agosto de 2025, se jugaron otros dos partidos correspondientes a la fecha 7 de la Liga BetPlay II 2025.

A primera hora, sobre las 5:15 de la tarde, Junior de Barranquilla, en el estadio Metropolitano, recibió al Bucaramanga y ganó de manera agónica 2-1.

Angustia en las tribunas del Metropolitano: se pelearon hinchas del Junior y Bucaramanga
RELACIONADO

Angustia en las tribunas del Metropolitano: se pelearon hinchas del Junior y Bucaramanga

Los dirigidos por Alfredo Arias comenzaron perdiendo con un gol de Faber Gil al minuto 59, pero remontaron con dos goles de penal de Steven 'Titi' Rodríguez al 87 y 90+12.

Y, posteriormente, a las 7:30 de la noche, Pasto enfrentó al Independiente Medellín en el estadio Libertad y cayó 1-2, a pesar de comenzar ganando.

El gol de Pasto lo realizó David Camacho al minuto 24, pero con un doblete de Francisco Fydriszewski a los 67 y 76 minutos de partidos, el Independiente Medellín sumó tres puntos importantes.

De esa manera, con los resultados de este lunes 18 de agosto en la Liga BetPlay II 2025, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras las victorias de Junior de Barranquilla e Independiente Medellín

  1. Junior de Barranquilla: 17 minutos (+9).
  2. Tolima: 13 puntos (+3).
  3. Independiente Medellín: 13 puntos (+2).
  4. Atlético Nacional: 12 puntos (+6).
  5. Llaneros: 11 puntos (+3).
  6. Fortaleza: 11 puntos (+2).
  7. Deportivo Pereira: 11 puntos (+1).
  8. Envigado: 9 puntos (+1).
  9. Independiente Santa Fe: 9 puntos (+1).
  10. La Equidad: 9 puntos (-1).
  11. Deportivo Cali: 9 puntos (-2).
  12. Bucaramanga: 7 puntos (1).
  13. Águilas Doradas: 7 puntos (0).
  14. Boyacá Chicó: 6 puntos (-3).
  15. Alianza: 6 puntos (-5).
  16. Pasto: 5 puntos (-1).
  17. Unión Magdalena: 5 puntos (-6).
  18. América de Cali: 4 puntos (-2).
  19. Once Caldas: 3 puntos (-4).
  20. Millonarios: 1 punto (-5).

¿Cuál es el partido que cerrará la fecha 7 en la Liga BetPlay II 2025?

En la Liga BetPlay II 2025 solo falta un partido por jugarse en la fecha 7. Se trata de Independiente Santa Fe vs. Envigado.

"Debemos sentir vergüenza": fuerte descargo de referente de Millonarios en medio de la crisis
RELACIONADO

"Debemos sentir vergüenza": fuerte descargo de referente de Millonarios en medio de la crisis

Este encuentro se llevará a cabo el martes 19 de agosto de 2025, en el estadio Nemesio Camacho El Campín e iniciará a las 7:30 de la noche.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

"Debemos sentir vergüenza": fuerte descargo de referente de Millonarios en medio de la crisis

Once Caldas

Caos en el hotel de concentración de Once Caldas, en Argentina: hubo fuertes disturbios

Junior de Barranquilla

Angustia en las tribunas del Metropolitano: se pelearon hinchas del Junior y Bucaramanga

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

¡Inesperado! Quedó eliminado este importante participante de MasterChef Celebrity Colombia 2025

Tras el último reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025, abandonó la cocina uno de los participantes que siempre daba de qué hablar. Esto fue lo que pasó.

Temblor en Colombia

¡Tembló más de 15 veces en Colombia hoy 18 de agosto de 2025! Estas zonas del país sintieron los movimientos

El Servicio Geológico Colombiano aclaró exactamente en dónde se sintieron cada uno de los temblores de este 18 de agosto. Estos son los detalles.

Donald Trump

Donald Trump afirma que se organizará una cumbre para reunir a Putin y Zelenski

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 18 de agosto de 2025 en último sorteo

Cuidado personal

Crema dental hecha con cabello podría reparar y proteger la dentadura