Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras las victorias de Junior de Barranquilla y el DIM

Este lunes festivo 18 de agosto de 2025, se jugaron otros dos partidos correspondientes a la fecha 7 de la Liga BetPlay II 2025.

A primera hora, sobre las 5:15 de la tarde, Junior de Barranquilla, en el estadio Metropolitano, recibió al Bucaramanga y ganó de manera agónica 2-1.

Los dirigidos por Alfredo Arias comenzaron perdiendo con un gol de Faber Gil al minuto 59, pero remontaron con dos goles de penal de Steven 'Titi' Rodríguez al 87 y 90+12.

Y, posteriormente, a las 7:30 de la noche, Pasto enfrentó al Independiente Medellín en el estadio Libertad y cayó 1-2, a pesar de comenzar ganando.

El gol de Pasto lo realizó David Camacho al minuto 24, pero con un doblete de Francisco Fydriszewski a los 67 y 76 minutos de partidos, el Independiente Medellín sumó tres puntos importantes.

De esa manera, con los resultados de este lunes 18 de agosto en la Liga BetPlay II 2025, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras las victorias de Junior de Barranquilla e Independiente Medellín

Junior de Barranquilla: 17 minutos (+9). Tolima: 13 puntos (+3). Independiente Medellín: 13 puntos (+2). Atlético Nacional: 12 puntos (+6). Llaneros: 11 puntos (+3). Fortaleza: 11 puntos (+2). Deportivo Pereira: 11 puntos (+1). Envigado: 9 puntos (+1). Independiente Santa Fe: 9 puntos (+1). La Equidad: 9 puntos (-1). Deportivo Cali: 9 puntos (-2). Bucaramanga: 7 puntos (1). Águilas Doradas: 7 puntos (0). Boyacá Chicó: 6 puntos (-3). Alianza: 6 puntos (-5). Pasto: 5 puntos (-1). Unión Magdalena: 5 puntos (-6). América de Cali: 4 puntos (-2). Once Caldas: 3 puntos (-4). Millonarios: 1 punto (-5).

¿Cuál es el partido que cerrará la fecha 7 en la Liga BetPlay II 2025?

En la Liga BetPlay II 2025 solo falta un partido por jugarse en la fecha 7. Se trata de Independiente Santa Fe vs. Envigado.

Este encuentro se llevará a cabo el martes 19 de agosto de 2025, en el estadio Nemesio Camacho El Campín e iniciará a las 7:30 de la noche.