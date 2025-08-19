Neyser Villarreal rompió el silencio tras ponerse la camiseta del América de Cali: tomó decisiones

El pasado jueves 14 de agosto de 2025, Neyser Villarreal, el joven delantero de Millonarios, realizó un live en TikTok y apareció luciendo la camiseta del América de Cali, uno de los máximos rivales del club 'albiazul'.

Apenas esa imagen se viralizó, los hinchas de Millonarios manifestaron que lo hecho por Neyser Villarreal era una falta de respeto y que se debían tomar acciones contundentes.

Por lo tanto, al día siguiente, los directivos de Millonarios decidieron abrirle un proceso disciplinario a Neyser Villarreal y, según lo que se ha revelado, el delantero no volverá a tener minutos y se irá libre a final de año.

En medio de esa coyuntura, después de cuatro días, el ariete que todavía pertenece a la institución 'embajadora' decidió romper el silencio y anunció una decisión con sus redes sociales. ¿Cuál fue?

Esto fue lo que dijo Neyser Villarreal, de Millonarios, tras vestir la camiseta del América de Cali

A través de Instagram, Neyser Villarreal reconoció que pudo haber irrespetado a los hinchas, directivos y compañeros de Millonarios por vestirse con la camiseta del América de Cali y pidió perdón por lo ocurrido.

Adicionalmente, manifestó que tomó la decisión de cerrar su cuenta de TikTok para no seguir apareciendo en lives y que, por el momento, únicamente manejara Instagram.

"El día 14 de agosto, mientras veía el partido Pereira vs. América de Cali, realicé un live en TikTok utilizando la camiseta de otro equipo diferente al que pertenezco actualmente porque me la había regalado mi amigo y compañera de la Selección Colombia Sub-20, José Cavadia. Esto fue sin el ánimo de ofender a nadie y simplemente lo usé de manera natural, sin pensar en las consecuencias y ofensas que esto podría causar", comenzó escribiendo Neyser Villarreal en el comunicado.

"Sé que incomodé a los hinchas, miembros de mi club actual Millonarios, a mis compañeros y algunas personas cercanas a mí. Por tal motivo, acepto la gravedad y el error cometido por mi parte, entiendo y acepto el enojo y todas las críticas que los hinchas puedan tener hacia mí. Lamento profundamente que debido a mis actitudes y la merecida sanción recibida, no pueda ayudar en este momento a la institución en la parte deportiva. Quiero informar que he tomado la decisión de cerrar TikTok y no volver a interactuar en ningún live", complementó el delantero.

Estos han sido los números de Neyser Villarreal con Millonarios en la temporada 24/25

Neyser Villarreal, que fue el goleador de la Selección Colombia Sub-20 en el último Sudamericano, ha jugado 15 partidos con Millonarios en la temporada 24/25 y disputado 971 minutos.

En ese lapso, no ha convertido ningún gol y ha realizado dos asistencias (vs. Independiente Santa Fe y Alianza).