Escalofriante lesión en el fútbol de Brasil le da la vuelta al mundo: "muy duro"

El fútbol brasileño vivió uno de los momentos de mayor angustia este jueves 19 de marzo. Durante el encuentro disputado en el Arena do Grêmio entre el conjunto local y el Vitória, el lateral izquierdo Marlon protagonizó una de las lesiones más impactantes de los últimos años.

Corría el minuto 69 del segundo tiempo cuando ocurrió lo impensable. Marlon, en un esfuerzo por disputar un balón dividido en el sector izquierdo de su propio campo, estiró la pierna para controlar un esférico que se le había alargado ligeramente. En ese instante, chocó con el jugador del Vitória, Caíque.

La fatalidad quiso que el pie derecho de Marlon se quedara completamente trabado en el césped mientras el peso de su propio cuerpo y la inercia del choque lo hacían caer de forma descompuesta.

Las imágenes de la transmisión oficial, calificadas de inmediato como "imágenes fuertes", mostraron cómo el tobillo del jugador sufrió una torsión violenta de casi 90 grados. La fractura de tibia y peroné fue evidente desde el primer segundo, provocando que los jugadores cercanos se llevaran las manos a la cabeza en señal de horror.

El árbitro Alex Gomes Stefano detuvo el juego de inmediato al notar la gravedad de la situación. La reacción de Caíque, el jugador involucrado en el choque, fue de una devastación total; el futbolista del Vitória rompió en llanto al ver la pierna de su colega. El cuerpo médico de Gremio solicitó la entrada de la ambulancia al terreno de juego, algo poco común que subrayó la urgencia del caso.

Marlon fue inmovilizado bajo estrictos protocolos y, a pesar del dolor agónico, mostró una entereza admirable al devolver los aplausos de la hinchada mientras era subido a la unidad de emergencia para ser trasladado directamente a un hospital cercano en Porto Alegre.