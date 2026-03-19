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Netanyahu reaparece y desmiente rumores sobre su muerte en plena guerra con Irán

Benjamin Netanyahu confirma estar “vivo” en rueda de prensa y afirma que los ataques han debilitado las capacidades nucleares y militares de Irán.

Benjamin Netanyahu primer ministro de Israel
FOTO: AFP

Reuters

marzo 19 de 2026
08:07 p. m.
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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reapareció públicamente este 19 de marzo en Jerusalén tras especulaciones sobre su estado, asegurando en una conferencia de prensa: “Estoy vivo, y ustedes son testigos”. Su intervención se produce en medio de la escalada del conflicto entre Israel e Irán, que ya completa cerca de 20 días de enfrentamientos.

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Durante su declaración, Netanyahu afirmó que las operaciones militares han logrado un impacto significativo en las capacidades estratégicas de Irán. Según el mandatario, el país asiático ya no tendría capacidad para "enriquecer uranio ni para producir misiles balísticos", dos elementos clave en su programa nuclear y militar.

Israel asegura avances militares contra el programa nuclear iraní

El líder israelí sostuvo que las acciones conjuntas, principalmente ataques aéreos, han reducido de forma considerable los sistemas de defensa y producción de armamento iraní. “Estamos actuando no solo para destruir los misiles balísticos y los programas nucleares restantes, sino también las industrias que los hacen posibles”, señaló.

Netanyahu enfatizó que los avances se han logrado en menos de tres semanas de ofensiva. Sin embargo, no presentó evidencia verificable que respalde la afirmación de que Irán ha perdido completamente su capacidad de enriquecimiento de uranio, lo que ha generado cautela entre analistas internacionales y observadores del conflicto.

El trasfondo de esta escalada se remonta al colapso de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, seguido por ataques iniciados el pasado 28 de febrero. Desde entonces, Irán ha respondido con lanzamientos de misiles y restricciones al tránsito marítimo en puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz.

Incertidumbre sobre el futuro del conflicto y posible escalada

En su intervención, Netanyahu también abordó la posibilidad de un cambio interno en Irán, señalando que aún es prematuro determinar si la población se levantará contra su gobierno. “Depende del pueblo iraní elegir el momento”, afirmó, dejando entrever que las condiciones podrían propiciarse, pero sin garantías.

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El primer ministro también reconoció que, aunque la ofensiva ha sido principalmente aérea, existe la necesidad de considerar un componente terrestre. No obstante, evitó detallar posibles estrategias militares en ese sentido, limitándose a indicar que existen múltiples escenarios en evaluación.

En el plano internacional, Netanyahu negó que Israel haya arrastrado a Estados Unidos al conflicto, mencionando directamente al expresidente Donald Trump. “¿Alguien realmente cree que alguien puede decirle a Trump qué hacer?”, cuestionó, desestimando versiones que apuntan a una influencia israelí en la participación estadounidense.

Finalmente, el mandatario israelí planteó que el conflicto podría derivar en cambios estructurales en la región, incluyendo nuevas rutas energéticas que eviten puntos críticos como el estrecho de Ormuz o Bab el-Mandeb, lo que, según él, transformaría el flujo global de petróleo y gas.

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