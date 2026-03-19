Millonarios y el complicado Grupo C en la Copa Sudamericana

La expectativa de los aficionados se transformó en certezas este jueves 19 de marzo, cuando la Conmebol llevó a cabo el sorteo oficial de la Copa Sudamericana. En ese escenario, Millonarios FC conoció el camino que deberá recorrer en una competencia que históricamente le ha sido esquiva, pero en la que buscará cambiar su historia en la edición 2026.

El conjunto embajador llega a este torneo en un momento deportivo alentador, lo que ha elevado las expectativas entre su hinchada. La ilusión es evidente: no solo se trata de competir, sino de consolidarse como protagonista en el ámbito internacional y pelear por el título en un certamen que reúne a clubes de todo el continente.

Grupo de Millonarios en Copa Sudamericana

Sao Paulo

Millonarios

Boston River de Uruguay

O'Higgins de Chile

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Un presente que ilusiona bajo el mando de Fabián Bustos

El buen momento de Millonarios no es casualidad. Desde la llegada del entrenador Fabián Bustos, el equipo ha mostrado una identidad clara dentro del campo, con un estilo de juego competitivo y resultados que respaldan el proceso. La solidez en defensa, el equilibrio en el mediocampo y la efectividad en ataque han sido factores determinantes para que los albiazules afronten este reto con confianza.

Al ubicarse en el bombo 2 del sorteo, el club capitalino sabía que tendría un camino exigente, con viajes largos y rivales de peso. Sin embargo, en el entorno del equipo prevalece la convicción de que están en capacidad de competir al más alto nivel. La planificación del cuerpo técnico será clave para dosificar cargas y mantener el rendimiento a lo largo de una temporada que será intensa.

El sueño internacional y una final con sabor colombiano

Más allá de la fase de grupos, el objetivo de Millonarios es claro: avanzar con paso firme y llegar a las instancias definitivas del torneo. La ilusión crece aún más teniendo en cuenta que la gran final se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, un escenario emblemático del fútbol colombiano.

Para los hinchas, la posibilidad de disputar el título en suelo nacional representa un incentivo adicional. Ser protagonistas en la Copa Sudamericana no solo significaría un logro deportivo, sino también una reivindicación en el plano internacional, donde el club busca consolidar su nombre entre los grandes del continente.

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Con el calendario definido y la ruta trazada, Millonarios inicia una nueva ilusión internacional. El reto no será sencillo, pero el contexto actual invita a creer que este puede ser el año en el que el equipo bogotano dé un golpe de autoridad y se meta de lleno en la pelea por el título.